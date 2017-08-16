В Печоре реконструируют постамент памятника Максиму Горькому

В Печоре приступили к реконструкции постамента памятника Максиму Горькому. Восстанавливать его будут, используя стальные профили.

Как пояснил "Комиинформу" начальник отдела городского хозяйства и благоустройства администрации муниципалитета Сергей Антоненко, основание зальют бетоном, а затем обработают специальным раствором, который поможет дольше сохранить постамент. Все материалы и перечень работ согласованы с региональным управлением по охране объектов культурного наследия.

"Начальная максимальная цена муниципального контракта на эти работы достигала 188 тысяч, но в ходе торгов удалось сократить затраты на 25 процентов", - рассказал С.Антоненко.

Он также отметил, что закончить ремонт планируют до 22 августа – Дня Республики Коми.

*** Внимание местных жителей к памятнику было приковано давно: дело в том, что постамент под ним давно требовал ремонта. Чтобы внешний вид арт-объекта не отталкивал горожан и гостей Печоры, его в августе 2016-го обклеили пленкой. Тогда же в администрации заявили, что это временное явление.