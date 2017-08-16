В Печоре реконструируют постамент памятника Максиму Горькому

16 августа 2017 года, 16:17 | Печора
Фото vk.com

В Печоре приступили к реконструкции постамента памятника Максиму Горькому. Восстанавливать его будут, используя стальные профили.

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Как пояснил "Комиинформу" начальник отдела городского хозяйства и благоустройства администрации муниципалитета Сергей Антоненко, основание зальют бетоном, а затем обработают специальным раствором, который поможет дольше сохранить постамент. Все материалы и перечень работ согласованы с региональным управлением по охране объектов культурного наследия.

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"Начальная максимальная цена муниципального контракта на эти работы достигала 188 тысяч, но в ходе торгов удалось сократить затраты на 25 процентов", - рассказал С.Антоненко.

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Он также отметил, что закончить ремонт планируют до 22 августа – Дня Республики Коми.

*** Внимание местных жителей к памятнику было приковано давно: дело в том, что постамент под ним давно требовал ремонта. Чтобы внешний вид арт-объекта не отталкивал горожан и гостей Печоры, его в августе 2016-го обклеили пленкой. Тогда же в администрации заявили, что это временное явление.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: ремонт, памятник, День Республики Коми
  Рубрика: Культура
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