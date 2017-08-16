Воркута примет туристский форум "Доступная Арктика"

II Международный туристский форум "Доступная Арктика" пройдет в дни празднования 96-й годовщины со дня образования Республики Коми в Воркуте 18-19 августа.

Ожидается, что участие в значимом для развития туризма в Коми мероприятии примут глава Республики Коми Сергей Гапликов, председатель комитета Государственной думы Российской федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, представители Федерального агентства по туризму, а также представители исполнительной, законодательной и муниципальной власти.

Напомним, глава республики Коми неоднократно подчеркивал реальную перспективу Республики Коми с ее богатейшими ресурсами в развитии Северного морского пути и Арктической зоны в целом.

"Наша республика является частью арктической территории России. У нас есть опорный пункт развития Арктики – это город Воркута. И мы заинтересованы в том, чтобы включить в арктическую зону ещё часть наших территорий. Это важно для их развития, для развития республики и самой Арктики", – об этом заявлял Глава в беседе с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валерием Марковым.

Туризм – одна из составляющих развития Арктики. Главными темами форума станут развитие туристского потенциала Арктики, новые формы межрегионального и межгосударственного сотрудничества при разработке турпродуктов в Арктической зоне, строительстве и модернизации туристской инфраструктуры, продвижении новых направлений арктического туризма.

Участие в форуме примут эксперты из Финляндии, Норвегии, Нидерландов. Россию на форуме представят специалисты из Республики Коми, Республики Карелии, Архангельской области, Пермского края, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Мурманской области.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов отмечает, что Воркута – перспективный район развития арктического туризма. "Здесь готовы предложить маршруты природного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря", – считает министр, – именно поэтому мы и выступили с инициативой проведения второго туристского форума на площадках Воркуты".

На форуме запланировано обсуждение в рамках пленарного заседания темы туризма как инструмента развития территории в Арктической зоне, исследовательская сессия по формированию региональных и межрегиональных турмаршрутов, деловая площадка по вопросу соблюдения баланса в обеспечении безопасности туризма и сохранении экосистемы арктической территории, посвященной Году экологии и ООПТ в Российской Федерации. Кроме того, будут затронуты вопросы по участию местного сообщества при формировании туров на арктической территории, реализации социально-культурных и туристских проектов в Арктической зоне, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

*** Организатором форума выступает Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Правительства Республики Коми.