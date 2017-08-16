Усинск украсит новый сквер с редкими растениями

16 августа 2017 года, 13:51 | Усинск
Фото Александра Кавиева

На главной пешеходной улице Усинска завершается благоустройство. Пустырь в конце Молодежной преображается на глазах.

Изначально с идеей благоустройства улицы вышла местная молодежь. В прошлом году облагородили участок Молодежки между пересечениями с улицами Нефтяников и 60 лет Октября. Благодаря новой пешеходной дорожке и арт-объектам пешеходная аллея стала напоминать художественную галерею под открытым небом. Реализовали проект совместными усилиями нефтяники и администрация города в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией "ЛУКОЙЛ" и правительством Республики Коми.

Затем к руководителю администрации Усинска Станиславу Хахалкину и генеральному директору ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александру Лейфриду обратились уже люди старшего поколения с пожеланием продолжить работы по благоустройству и создать рядом территорию для усинцев всех возрастов. Так и появился новый совместный проект под условным названием "Аллея семьи", который сейчас обустраивают в конце Молодежной.

Сейчас проводится озеленение территории. С этой целью в одном из отечественных питомников, занимающихся разведением садовых и декоративных растений, заказаны морозостойкие кустарники и деревья. Доставили саженцы в Усинск двумя фурами.

"Всего привезли около тысячи растений разных видов, которые были специально подобраны под суровые климатические условия Севера. Они смогут без осложнений зимовать и в дальнейшем радовать жителей и гостей города", – рассказала директор питомника Вера Черепанова.

Чтобы растения хорошо прижились и нормально развивались, для них завезли специальный грунт. Усинская песчаная почва подходит далеко не для всех саженцев.

Среди многочисленных насаждений можно будет увидеть спиреи различных сортов, черемуху Колората, зимостойкую калину и другие декоративные растения. Наряду с богатой растительностью аллею украсят элементы ландшафтного дизайна, в том числе разнообразные скульптуры и оригинальная подсветка.

Кроме того, вдоль всей пешеходной дорожки высадят березы – деревьев там раньше не было. Подарком для детворы, да и вообще всех усинцев, станут три большие ели: их высадят на территории сквера и в канун новогодних праздников будут украшать гирляндами. Электропитание заранее предусмотрено проектом. Посадка "взрослых" деревьев станет возможной только благодаря специально привезенному в Усинск трактору-пересадчику, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: сквер
  Рубрика: Общество
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