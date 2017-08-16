В Коми прорабатывается вопрос по подготовке рабочих кадров для агропромышленного комплекса

Заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев обсудил вопрос кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с директором Сыктывкарского автомеханического техникума Ириной Юрецкой.

Вице-премьер поставил перед директором техникума задачу - проработать вопрос по подготовке на базе техникума слесарей по обслуживанию оборудования животноводческих ферм.

"Сегодня в нашей отрасли остро стоит проблема с нехваткой рабочих кадров. В хозяйствах нет грамотных слесарей, механиков, электриков. Новые и реконструированные животноводческие объекты - это максимально механизированные фермы, которые требуют должного технического обслуживания. Поэтому необходимо проработать вопрос о подготовке на базе вашего техникума слесарей по обслуживанию оборудования животноводческих ферм с возможным совмещением со специальностью электрика", - обратился к директору техникума А. Князев.

По словам И. Юрецкой, техникум готов создать все необходимые условия для обеспечения качественной подготовки выпускников, востребованных в агропромышленном секторе Республики Коми, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.