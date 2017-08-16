В Коми стартовал финал конкурса "Лучший призывник-2017"

Сегодня стартовал финальный этап республиканского молодежного конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017". Его открытие состоялось на территории войсковой части № 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

20 лучших парней призывного возраста со всей республики, победившие в городских и районных отборочных турах, переоделись в форменное армейское обмундирование, посетили музей войсковой части и в первый раз выстроились на плацу.

Конкурсантов поприветствовали руководитель администрации главы Республики Коми Михаил Порядин и заместитель председателя правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова, начальник главного управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев.

Обращаясь к призывникам, спикеры отметили, что конкурсанты - гордость России и образец для молодого поколения. Кроме того, ребятам напомнили, что создание основ устойчивой безопасности России невозможно без подготовленной и профессиональной армии и что вопросы патриотического воспитания держат на личном контроле президент страны Владимир Путин и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

После официальной части ребята на армейском "Урале" направились в региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми на первое зачетное испытание – стрельбу из мелкокалиберной винтовки.

Напомним, после учебных стрельб ребята отправятся в военно-полевой лагерь в с. Визинга, чтобы испытать на себе все тяготы и лишения армейской службы и определить лучшего из лучших по 10 направлениям:

"Общефизическая подготовка", "Общественно-государственная подготовка", "Оценка действий участника в чрезвычайных ситуациях и командных конкурсах", "Морально-психологическая оценка участников", "Начальная военная подготовка", "История Великой Отечественной войны", "Знание общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации", "Одиночная строевая подготовка и подача команд в качестве командира подразделения", "Инженерное оборудование и маскировка позиций", "Стрельба из мелкокалиберной винтовки", сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

****Финальный этап Республиканского молодежного конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017" продлится с 15 по 19 августа.

****Организаторами Конкурса выступают: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми Государственного автономного учреждения Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив", Военный комиссариат Республики Коми, Министерство внутренних дел по Республике Коми, Войсковая часть 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Администрация муниципального образования муниципального района "Сысольский", КРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана", региональное отделение Общероссийского народного фронта и Некоммерческое оборонно-спортивное партнерство "Центр оборонно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Звезда".