"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны

Консолидированная выручка Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России в 2016 году выросла на 17,5 процента и составила 482,8 миллиарда рублей. На первую десятку рейтинга пришлось практически две трети этой суммы – 348,75 миллиарда.

В пятерку лидеров по-прежнему входят Группа "Илим", "Монди СЛПК", Segezha Group, Ilim Timber и группа "Свеза".

Выручка группы "Илим" составляет 111,69 миллиарда рублей, что на 8,9 процента больше, чем в 2015 году. Как говорится в годовом отчете компании, объем производства целлюлозно-бумажной продукции группы за 2016-й превысил 3,2 миллиона тонн.

На втором месте, как и в прошлом году, оказался "Монди СЛПК" с показателем выручки 54,93 миллиарда рублей. Компания смогла улучшить свой результат на 18,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Как говорится в годовом отчете, в 2016 году "Монди СЛПК" произвел 176 тысячи тонн офсетной бумаги, 326,4 тысячи тонн офисной бумаги, 202,4 тысячи тонн газетной и типографской бумаги, 295,7 тысячи тонн картона, 15,67 тысячи тонн прочих видов бумаги и картона, 117,8 тысячи тонн товарной целлюлозы.