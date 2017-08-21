Член Молодежного правительства Коми Маргарита Ломакина: "Молодежи нужно теснее работать с властью и общественниками"

Сложно сказать, кто из членов Молодежного правительства самый активный, энтузиазм каждого можно привести в пример. Но особенного внимания заслуживают "новенькие" – ребята, пришедшие на полгода позже, но заслужившие авторитет не меньший, чем молодежь из первоначального состава.

Маргарита Ломакина успела не только хорошо зарекомендовать себя в общественной деятельности, но и трудоустроилась в Общественную приемную главы Коми. Партнер Молодежного правительства по одному из мероприятий дала интервью, в котором рассказала, легко ли активным и молодым людям в Коми.

- Маргарита, почти три месяца ты работаешь в Общественной приемной Главы Коми. Какие совместные проекты Молодежного правительства и Общественной приемной помогли тебе устроиться на эту работу?

- В феврале-марте этого года члены Молодежного правительства принимали участие в цикле круглых столов, посвященных обсуждению доклада Главы Коми. Проходили они как раз в Общественной приемной. Мне удалось поучаствовать в дискуссионной площадке "Обсудим вместе", заявить о своей активной гражданской позиции.

- Расскажи немного о том, в чем заключается твоя трудовая деятельность.

- Я поступила на работу в отдел мониторинга и анализа и сперва занималась обработкой социологических исследований, но потом временно стала заменять сотрудницу Сыктывкарского филиала. Основная работа в филиале сейчас – это обращения граждан и организация информационно-разъяснительных мероприятий. В основном, это прямые линии с сотрудниками различных ведомств и организаций, где жители города могут задать интересующий их вопрос по теме и тут же получить ответ.

- Не мешает ли новая работа общественной деятельности?

- Конечно, свободного времени для общественной деятельности стало очень мало, но я все же смогла на неделю съездить на федеральный молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме". Пятая смена молодых парламентариев и политических лидеров проходила в начале августа, там собрались молодые политики со всей России: представители молодежных движений четырех парламентских партий, представители молодежных парламентов и правительств регионов.

Надеюсь, что, когда Молодежное правительство вернется к активной деятельности после летнего отпуска, я продолжу в ней участвовать.

- Пригодился ли в работе опыт взаимодействия с органами исполнительной власти Коми, полученный в Молодежном правительстве?

- Безусловно, знания о работе органов исполнительной власти, полученные в Молодежном правительстве, мне очень помогли. И я считаю, что Молодежному правительству нужно теснее работать с органами исполнительной власти не только в Сыктывкаре, но и в муниципалитетах. И вообще не ограничиваться только исполнительной властью, а по возможности сотрудничать со всеми, кто проявляет в этом заинтересованность, в том числе и с общественными организациями.

- Является ли Молодежное правительство хорошей стартовой площадкой, или все-таки талант и активность и без этого найдут свой путь?

- Практика показывает, что талант и активность находят свои пути по-разному. Каждый выбирает, что ему интересно. Для меня Молодежное правительство стало такой площадкой, которая помогла, главным образом, в самоопределении моего пути на ближайшее время.

- Считаешь ли ты работу в государственном секторе престижной? Расскажи о своих планах. Можно ли ожидать от тебя собственных проектов?

- Конечно, работа в государственном секторе является гарантом престижа и стабильности, для многих такое начало карьеры стало бы идеальным. Сейчас я учусь по специальности GR-коммуникации (Политология) и надеюсь, что в будущем удастся продолжать работу в сфере политики и политических технологий.

- В преддверии 96-летия Коми хочу задать тебе следующий вопрос. Легко ли быть молодым в республике? Возможно ли тут реализовать себя в полной мере?

- Когда я была на форуме "Территория смыслов", то увидела множество молодых людей со всей России. Могу сказать, что молодежь и Республики Коми, и Московской области, и Ханты-Мансийского автономного округа беспокоит одно и то же. У всех очень похожие трудности. Реализовать себя не легко ни в Коми, ни в Москве, и тут разные причины. Мне в этом очень помогает Молодежное правительство.

- Члены Молодежного правительства этим летом получили заветные дипломы и находятся в поисках работы. Пожелаешь им задержаться в республике?

- Не хочу расставаться с ними, пусть найдут хорошую работу дома, тем более такие инициативные молодые люди тут нужны, чтобы республика стала сильнее. Даже если кто-то из них уедет, то пожелаю удачи найти дело своей жизни. Это самое главное.