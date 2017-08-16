Игрок "Строителя" стал победителем I Международного Фестиваля национальных видов спорта стран СНГ

16 августа 2017 года, 12:33 |
Фото пресс-службы Минспорта РК

Защитник сыктывкарского "Строителя" Максим Немцев в составе сборной России стал победителем I Международного Фестиваля национальных видов спорта стран СНГ.

Национальная команда, составленная из молодых игроков, считалась явным фаворитом турнира по мини-хоккею с мячом, где соперниками были команды Ульяновской области, Казахстана, Беларуси, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

К последнему матчу сборная России и команда Ульяновской области подошли с равным количеством очков, к тому же, в первом круге соревнований соперники победителя не выявили. Решающая встреча подарила интригу вплоть до финального свистка – сборная России победила со счетом 5-4.

"Я рад за Максима, это первая его серьезная победа на новом этапе карьеры. Уверен, что и в рядах "Строителя" игрок добьется отличных результатов и станет стабильно вызываться в сборную страны", - заметил директор ХК "Строитель" Константин Агафонов.

Лучшие игроки турнира:
Вратарь — Никита Суслин (Белоруссия)
Защитник — Михаил Сергеев (Россия)
Нападающий — Максим Утебалиев (Казахстан)
Приз "Лучшему игроку" — Дмитрий Тумаев (Ульяновская обл.)
Бомбардиры — Евгений Филиппов и Александр Степанов (оба — Россия) — по 11 забитых мячей.

Комиинформ

  Ключевые слова: хоккей, строитель
  Рубрика: Спорт
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