В Коми в первом полугодии изъяли 75 килограмм некачественной рыбы

Роспотребнадзор Коми в первом полугодии этого года изъял из торговых объектов 41 партию рыбной продукции весом в 75 килограмм.

С января по июнь 2017 года сотрудниками ведомства было проведено 32 торговых предприятия, где производился отбор рыбной продукции и морепродуктов для лабораторных исследований по микробиологическим, паразитологическим, физико-химическим показателям, на содержание фосфатов и глазури.

По результатам лабораторных исследований, 5,9% проб рыбной продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 22,7% - физико-химическим. Несоответствия проб по паразитологическим показателям не выявлено.

По содержанию фосфатов и массовой доли глазури исследовано по 22 образца, несоответствие выявлено в 22,7% образцов по массовой доли глазури, по содержанию фосфатов - несоответствия не выявлено.

По итогам проверок из обращения изъято 41 партия рыбной продукции общим весом 75 килограмм. За выявленные нарушения санитарного законодательства Роспотребнадзором Коми возбуждено 80 административных производства по статьям 6.3, 6.4, 14.43 (части 1 и 2); 14.15, 14.8 часть 1, 6.6, части 2 статьи 15.12 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел вынесено 80 постановлений об административных правонарушениях и наказании в виде штрафов на сумму 497,5 тыс. рублей.

Напомним, в первом полугодии 2017 года Россельхознадзор Коми выявил в пробах рыбной продукции, добытой в естественных водоемах, многократное превышение нормативных показателей мышьяка.

***Роспотребнадзор Коми напоминает производителям и продавцам продукции из водных ресурсов, что в соответствии с "Гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", массовая доля глазури не должна превышать 5% от массы рыбы, на креветках глазури должно быть не более 7% массы нетто, на моллюсках, беспозвоночных, морских водорослях – не более 8%.

Согласно законодательству, на потребительскую тару, упаковку должна наноситься дополнительная маркировка:

- для мороженой глазированной рыбной продукции масса нетто должна быть указана без массы глазури;

- для продукции, производимой из мороженой рыбной продукции, должно быть указание на вторичное размораживание;

- для замороженной соленой и маринованной рыбной продукции – слова "замороженная продукция".

Фосфаты в рыбном производстве применяют как пищевые добавки, которые помогают удерживать естественную влагу продукта, замедляют процессы окисления, тем самым исключают изменение цвета продукта. Требования к содержанию фосфатов установлены техническим