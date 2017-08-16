Жители пригорода Сыктывкара жалуются в соцсетях на запущенность поселков

Жители пригородных поселков Краснозатонский и Максаковка, расположенных на территории Сыктывкара, готовы внести предложения по развитию своих населенных пунктов. Об этом они рассказали депутату Государственного Совета Республики Коми Надежде Дорофеевой во время ее очередной рабочей поездки по территории своего избирательного округа, сообщает парламентская пресс-служба.

"В последнее время я стала получать в социальной сети больше жалоб и замечаний от жителей этих населенных пунктов. Люди поднимают вопросы благоустройства, вывоза мусора, расселения аварийных домов, организации культуры и досуга. Поэтому решила приехать, пройти по указанным адресам и лично встретиться с авторами обращений, а в поездку пригласила специалистов, от которых зависит решение обозначенных проблем", - рассказала Надежда Дорофеева.

Вместе с руководителем региональной Службы стройжилтехнадзора Романом Шашевым, заместителем руководителя администрации Сыктывкара Сергеем Ворониным, директором МУП "Жилкомуслуга" Владимиром Даценковым, директором УК "Наш дом" Вадимом Якубовым и руководителями администраций поселков, парламентарий прошла по улицам и дворам Краснозатонского и Максаковки. Люди ее узнавали и тут же задавали вопросы, некоторые из которых удалось решить прямо на месте.

"Мы как раз попали в дождь, поэтому все "прелести" благоустройства ощутили в полной мере. Отсутствие тротуаров и дренажа, ямы и лужи на улицах и во дворах домов – эти проблемы не появились в одночасье, а копились годами. Поэтому решить их быстро вряд ли удастся. По-моему мнению, необходимо составить поэтапный график производства первоочередных работ и заложить на это средства в бюджете города. Тогда жители поселков смогут не только следить за исполнением графика, но и четко представлять, какие проблемы и где, будут решаться шаг за шагом", - прокомментировала народный избранник.

Отдельного разговора потребовало состояние контейнерных площадок, заваленных строительным и крупногабаритным мусором. Контейнеры очищаются регулярно, а вот в том, что вокруг них вырастают горы хлама, виноваты зачастую сами местные жители. Строительный и крупногабаритный мусор люди должны вывозить сами, оплачивать его размещение на полигоне, нанимать для этого транспорт. Однако, многие предпочитают вываливать его на ближайшей контейнерной площадке, а потом жаловаться, что там беспорядок.

"Жители частных домов также предпочитают не платить за вывоз отходов, а бесплатно пользоваться нашими контейнерными площадками. - высказался директор УК "Наш дом" Вадим Якубов. – Мы постоянно вывозим в два раза больше мусора, чем должны, исходя из количества жильцов в обслуживаемом нами жилом фонде. Получается, жители многоквартирных домов платят за услугу, а владельцы дорогих коттеджей по соседству – нет".

По мнению Н.Дорофеевой, эта проблема актуальна для многих городов и поселков республики, и надо совместно искать пути ее решения. Парламентарий предложила провести "круглый стол" в Общественной палате региона, на который пригласить все заинтересованные стороны.

Депутат также поддержала инициативу жителей Краснозатонского о создании Общественного совета при администрации поселка. В соседней Максаковке такой совет действует уже больше года, и пользу от этого ощутили обе стороны.

По итогам поездки, парламентарий намерена встретиться в ближайшее время с главой города Валерием Козловым и обсудить с ним варианты решения самых острых проблем.

"Об итогах встречи жителей со своим депутатом будем говорить позже, когда появятся первые результаты. К примеру, нам обещано провести совещание по ремонту деревянных жилых домов. Срок службы многих из них уже давно закончился, и проводить капитальный ремонт таких построек не имеет смысла. Вопрос требует законодательного решения на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы власти обратили внимание и на повседневные проблемы, затрагивающие интересы десятков и сотен человек. Подобные встречи, конечно, полезны и хотелось бы, чтобы они проходили чаще. Думаю, Надежда Борисовна данное нам слово сдержит", – высказался житель Максаковки Виктор Торлопов, комментируя итоги встречи.