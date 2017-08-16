Минтранс ужесточит требования для автобусных перевозок детей

16 августа 2017 года, 8:07 |
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель министра транспорта Николай Асаул рассказал о новых требованиях детских перевозок.

В первую очередь, необходимо установить на автобусе проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, благодаря которому участники дорожного движения будут более дисциплинировано относится к детскому автобусу. Кроме того, Минтранс разрешит находится в автобусе сотрудникам турфирмы, организовавшим поездку.

Асаул добавил, что согласно новым правилам, водитель, перевозящий детей, должен иметь не менее трех лет стажа и 12 месяцев непрерывного стажа. Это относится именно к поездкам на автобусе, так как стаж на грузовике или легковом автомобиле существенно отличается.

При этом, замминистра подчеркнул, что Минтранс регулярно поднимает вопрос безопасности детских перевозок, особенно летом, в период активного отдыха. Сейчас статистика ДТП по России показывает, что наша страна находится не в лучшей группе по аварийности. Совместно с МВД, министерство транспорта тщательно расследует каждое ДТП и находится в постоянном диалоге с перевозчиками, пассажирами, заказчиками транспортных услуг.

Асаул рассказал "Известиям", какие самые частые причины ДТП в России, за какое нарушение чаще всего арестовывают транспортные средства, и каким критериям должен соответствовать перевозчик.

Комиинформ

  Ключевые слова: дети, автобус
  Рубрика: Общество
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