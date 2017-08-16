Пожарные Микуня тушили возгорание в частном гараже
Пожарные города Микунь вчера вечером тушили возгорание в частном гараже.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:03. Пожарные подразделения прибыли на место через две минуты.
Горело помещение кирпичного гаража на улице Октябрьской.
В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава пожарной охраны республиканской и федеральной противопожарных служб.
Пожар удалось ликвидировать в на площади 20 кв. м. Соседнюю гаражную постройку "прикоптило" дымом.
Погибших в инциденте нет, отметили в МЧС по Коми.
Виновные лица также не усматриваются. Предварительная причина пожара - недостаток изготовления конструкции электрооборудования.
Ярослава Пархачёва
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