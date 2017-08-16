Пожарные Микуня тушили возгорание в частном гараже

16 августа 2017 года, 9:20 | Усть-Вымский
Фото МЧС по Коми

Пожарные города Микунь вчера вечером тушили возгорание в частном гараже.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:03. Пожарные подразделения прибыли на место через две минуты.

Горело помещение кирпичного гаража на улице Октябрьской.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава пожарной охраны республиканской и федеральной противопожарных служб.

Пожар удалось ликвидировать в на площади 20 кв. м. Соседнюю гаражную постройку "прикоптило" дымом.

Погибших в инциденте нет, отметили в МЧС по Коми.

Виновные лица также не усматриваются. Предварительная причина пожара - недостаток изготовления конструкции электрооборудования.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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