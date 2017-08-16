Работодателям Коми напоминают о действующей в регионе программе трудоустройства людей с инвалидностью.

Как сообщили "Комиинформу" Службе занятости населения республики, в рамках программы работодатели имеют возможность возместить затраты на оборудование, оснащение рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, с созданием инфраструктуры доступности рабочих мест, а также на организацию наставничества.

Кроме того, добавили в ЦЗН, работодатель имеет право на возмещение затрат на заработную плату при трудоустройстве на рабочие места людей с инвалидностью.

По всем вопросам участия в программе обращаться можно к начальнику отдела по реализации программ содействия занятости и взаимодействию с работодателями Ирине Гороховой по телефону 8(8212) - 257 - 314.

По данным на середину августа 2017-го года в Коми заквотировано около 200 вакансий для людей с особыми потребностями здоровья.