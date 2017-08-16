Серия раскрасок "Зарни куд" пополнилась новой книгой

16 августа 2017 года, 12:18 | Сыктывкар

Коми республиканская типография и Министерство национальной политики Республики Коми продолжают выпуск серии раскрасок "Зарни куд" ("Золотое лукошко"). В августе увидит свет вторая книжка из этой серии, которая познакомит юных художников с играми и игрушками народа коми. Об этом "Комиинформу" сообщили в Миннаце региона.

Страницы новой книжки иллюстрируют 14 наиболее распространенных коми народных игр для всех времен года. Каждая из них сопровождается кратким описанием. Читатели смогут познакомиться с такими играми, как "Пӧрт" ("Котёл"), "Ёма да мама", "Берд", "Дас чаг" ("Десять палочек"), "Шег" ("Бабки") и другими. Раскраска включает также занимательные тематические задания и мастер-класс по изготовлению коми куклы "Акань".

По мнению научного редактора издания Алексея Рассыхаева, раскраска –необычный формат подачи материала о народных играх и игрушках. "Ребёнок через рисунок может не только увидеть, но и почувствовать сам процесс игры, а родители или педагог познакомится с описательной частью и воспроизвести дома или в образовательном учреждении", –отметил А. Рассыхаев, кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы, истории Коми научного центра УрО РАН.

Рисунки созданы художником-дизайнером Коми республиканской типографии Маргаритой Беллон, редактором-составителем выступила руководитель издательских проектов типографии Наталья Мельникова.

Книжка-раскраска "Детские игры и игрушки народа коми" предназначена для детей разных возрастов – от самых маленьких, едва научившихся держать в руках карандаш, фломастер или кисточку, до младших школьников.

Стоит отметить, что первая книга из серии раскрасок "Зарни куд" ("Золотое лукошко"), которая знакомит с коми национальным орнаментом, получила положительный отклик от юных художников, их родителей и педагогов.

Авторы серии раскрасок продолжают работу. Третье издание расскажет о коми национальных костюмах.

Комиинформ

  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:32 15.08.2017
Активисты ОНФ в Коми обратили внимание властей на превращение в свалку объекта культурного наследия в Сыктывкаре
20:13 14.08.2017
День рождения Подзи отметили с Пламенем
16:56 14.08.2017
У православных начался Успенский пост


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео