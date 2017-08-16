Серия раскрасок "Зарни куд" пополнилась новой книгой

Коми республиканская типография и Министерство национальной политики Республики Коми продолжают выпуск серии раскрасок "Зарни куд" ("Золотое лукошко"). В августе увидит свет вторая книжка из этой серии, которая познакомит юных художников с играми и игрушками народа коми. Об этом "Комиинформу" сообщили в Миннаце региона.

Страницы новой книжки иллюстрируют 14 наиболее распространенных коми народных игр для всех времен года. Каждая из них сопровождается кратким описанием. Читатели смогут познакомиться с такими играми, как "Пӧрт" ("Котёл"), "Ёма да мама", "Берд", "Дас чаг" ("Десять палочек"), "Шег" ("Бабки") и другими. Раскраска включает также занимательные тематические задания и мастер-класс по изготовлению коми куклы "Акань".

По мнению научного редактора издания Алексея Рассыхаева, раскраска –необычный формат подачи материала о народных играх и игрушках. "Ребёнок через рисунок может не только увидеть, но и почувствовать сам процесс игры, а родители или педагог познакомится с описательной частью и воспроизвести дома или в образовательном учреждении", –отметил А. Рассыхаев, кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы, истории Коми научного центра УрО РАН.

Рисунки созданы художником-дизайнером Коми республиканской типографии Маргаритой Беллон, редактором-составителем выступила руководитель издательских проектов типографии Наталья Мельникова.

Книжка-раскраска "Детские игры и игрушки народа коми" предназначена для детей разных возрастов – от самых маленьких, едва научившихся держать в руках карандаш, фломастер или кисточку, до младших школьников.

Стоит отметить, что первая книга из серии раскрасок "Зарни куд" ("Золотое лукошко"), которая знакомит с коми национальным орнаментом, получила положительный отклик от юных художников, их родителей и педагогов.

Авторы серии раскрасок продолжают работу. Третье издание расскажет о коми национальных костюмах.