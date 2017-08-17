На День Республики в Ижме устроят танцевальный флешмоб и прочитают стихи под открытым небом

17 августа 2017 года, 8:00 | Ижемский
Фото из архива "Комиинформа"

22 августа в с. Ижма состоится праздничная программа, посвященная 96-летию Республики Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета, на площади Центрального дома культуры состоится марафон стихов о Республике Коми, развлекательная программа "Праздник молодой картошки", там же подведут итоги конкурса детских рисунков "Сőвмы да быдмы, менам чужан му!".

Кроме того, тематические площадки организуют сотрудники учреждений культуры. Гости праздника смогут окунуться в атмосферу книжного бульвара, созданную работниками Ижемской библиотеки, а также узнать о Республике Коми в экспозициях районного историко-краеведческого музея.

Вечером состоится концерт с танцевальным флешмобом. С 11. 00 до 17.00 напротив здания районной администрации будет работать продовольственная ярмарка.

Комиинформ

  Ключевые слова: день республики, праздник
  Рубрика: Культура
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