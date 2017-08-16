Сыктывкарец Вадим Малыгин сразится за чемпионский пояс М-1 Global с Александром Доскальчуком

Сыктывкарский боец смешанных единоборств Вадим Малыгин 23 сентября сразится за чемпионский пояс организации М-1 Global, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Турнир М-1 Challenge 83 пройдет в Казани. Впервые в истории организации будет определен чемпион в наилегчайшем весе. Оппонентом Вадима Малыгина (11 побед, 2 поражения, 1 ничья) в решающей схватке станет украинец Александр Доскальчук (7 побед, 1 поражение).

Александр Доскальчук является чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом Украины по смешанным боевым единоборствам. На пути к титульному бою он по очкам одолел шведского бойца Бин Сон Ли. На счету украинца серия из пяти побед подряд.

Вадим Малыгин в полуфинале справился с бразильцем Фабрисио Сарраффом, переломив ход боя, который поначалу шел удачно для соперника.

Как рассказал президент федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, к бою Вадим Малыгин готовится уже с июня. Спортсмен прошел сборы по функциональной подготовке в Сыктывкаре, сейчас находится на сборах в Тульской области. Впереди у бойца еще один спарринговый лагерь непосредственно перед титульным поединком.

"Мы верим в Вадима, знаем, какую он форму набрал. Бой будет очень тяжелым, зрелищным. Оба бойца отличные ударники, так что есть все шансы, что поединок завершится досрочно", - заметил Петр Суворов.