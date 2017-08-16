В Усть-Куломе завершают благоустройство сквера, посвященного чернобыльцам

В Усть-Куломе в рамках реализации республиканской программы "Народный бюджет" завершаются работы по созданию сквера участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Последним этапом стали работы по озеленению.

Как сообщают в районной администрации, в рамках субботника ее сотрудники привели в порядок сквер после строительных работ. Края тротуаров отсыпали песком. Обустроены клумбы и высажены многолетние цветы. Также покрасили ограждение парка, установили скамейки и урны для мусора. По словам руководителя администрации Усть-Кулома Виктора Игнатова, до конца года планируется оборудовать освещение сквера, установить пять декоративных светильников высотой полтора метра.

Работы по созданию сквера начались в конце июня этого года. Была отсыпана песчаная подушка, установлены водопропускные трубы, уложена брусчатка, установлено декоративное ограждение. В июле была изготовлена и установлена металлическая конструкция памятного знака. Большую помощь в реализации проекта оказал индивидуальный предприниматель Роберт Третьяков.

Торжественное открытие сквера участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС состоится 18 августа в 11 часов.

*** В 2016г. администрация сельского поселения Усть-Кулом подала заявку на реализацию проекта "Создание сквера участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" в рамках республиканской программы "Народный бюджет". В 2017г. проект прошел конкурсный отбор в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, на что были выделены 270 тыс.руб. из республиканского бюджета с условием софинансирования в 30 тыс.руб. из бюджета сельского поселения.