Жители Усть-Куломского района недовольны деятельностью СЛДК

Усть-Куломское представительство МОД "Коми войтыр" берет на контроль ситуацию с лесозаготовками Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Так общественное движение отреагировало на сигналы местного населения, что предприятие нарушает правила лесозаготовок, производит вырубку в местах традиционного лесопользования – сбора дикоросов, охоты, а у местных жителей отсутствуют возможности трудоустроиться на предприятии.

Предприятие ООО "СЛДК" работает в Усть-Куломском районе с 2014 года, ежегодно заготавливая 260.0 тыс. куб.м. древесины и планируя увеличить собственные объемы заготовок. Большая часть лесозаготовок осуществляется в п. Диасерья. Там по инициативе "Коми войтыр" прошла встреча представительства коми народа, руководства СЛДК, руководства района и сельского поселения.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель представительства "Коми войтыр" по Усть-Куломскому району Вероника Савельева, часть ранее достигнутых договоренностей СЛДК исполняет. Это очистка дорог, ремонт социальных объектов, небольшая адресная финансовая помощь.

Вместе с тем замечания от местного населения возникли по вопросам сохранения отдельных кварталов вблизи поселка, в местах, где производятся сбор грибов и ягод, где имеются лесные избушки. Предприятие производит вывозку древесины по единственной дороге, на ней имеется аварийный мост, и он не способен выдержать нагрузку, а лесопромышленники не готовы вкладываться в его ремонт. Состояние дорожного покрытия за последние годы также значительно ухудшилось. ООО "СЛДК" не платит налоги в местный бюджет, так как зарегистрировано в Сыктывкаре. На прошлогодней встрече с жителями были озвучены намерения о заключении соглашения о социально-экономическом партнерстве, но по информации районной администрации оно еще не подписано.

Представительство подготовило обращение, которое направило руководству комбината, Усть-Куломского района, сенатору Дмитрию Шатохину.

В нем, в частности, говорится:

Мы, коренное население Усть-Куломского района, обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг деятельности Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, осуществляющего лесозаготовку на территории Помоздинского лесничества. Предприятие является одним из основных держателей лесного фонда в районе, но долгое время не выполняющим ряд условий населения, общественности. На этих лесных участках могли бы работать местные предприятия, которые являются социальным малым бизнесом, на 100% состоящие из местного населения. В связи с передачей участков СЛДК мы вынуждены сталкиваться с многочисленными проблемами.

Нас волнует, что количество местного населения, занятых на работах в предприятии, ничтожно мало.

При том, что предприятие прошло соответствующая сертификация леса, не исполняются его основные принципы. Так, при сертификации должны учитываться юридические и традиционные права коренного населения на владение и пользование земельными участками и их устройство, а также на пользование ресурсами. По критерию 3.1 коренные народы на своих территориях контролируют ведение лесного хозяйства, если эти функции не переданы в добровольном порядке другим организациям. Места лесозаготовок предприятием заранее не направляются, участки для моратория не обозначаются.

Общественники планируют в октябре провести расширенное заседание с участием глав и депутатов сельских поселений, депутатов Совета района и пригласить на него руководство ООО "СЛДК" по обсуждению деятельности предприятия на территории района, исполнения договоренностей по заключению соглашения о социально-экономическом партнерстве.

Это не первый опыт подобной работы представительства. Последние несколько лет представительству уже приходилось улаживать ситуацию, учитывая мнение местного населения, при лесозаготовках Монди СЛПК, "Технолес". Благодаря этой работе удавалось выстроить диалог и снять напряжение.