Художники пригласили всех пройтись по большой воде Коми

Шестой год подряд художники из Коми летом отправляются в творческое путешествие. В этом году пленэр получил название "Клюква: Большая вода".

Дело в том, что его участники две недели работали в двух местах: одна часть осталась в городе и искала вдохновение в речном поселке Краснозатонский, а вторая прошла по пути протопопа Аввакума по Печоре.

Из Сыктывкара в Щельяюр группа отправилась 1 августа, оттуда на пароме в Нарьян-Мар. Несколько дней мастера провели там, побывали в Пустозерске - на месте, где был сожжен Протопоп Аввакум, а 4 августа прибыли в Усть-Цильму. На путешествие в этом году решились художники из Санкт-Петербурга, Ярославля и Сыктывкара.

Результатом плодотворной работы стала выставка, открывшаяся 15 августа в центре культурных инициатив "Югор". Предварило открытие выступление Bass sound band, которые исполнили композицию "Старообрядческая лирическая". Ее музыканты сочинили, вдохновившись работами художников. Они использовали не только классические духовые инструменты, но и звонницу, которая сама выглядела как замысловатый арт-объект.

С приветственным словом выступила зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова, которая назвала "Клюкву" одним из самых ярких событий в культурной жизни республики.

"Смыслы пленэра давно вышли за пределы региона, России, за пределы только творчества. Это не просто способ популяризации искусства, а способ проявления талантов. Считаю, что этот проект должен занять достойное место в мире искусства на уровне страны, - сказала она и поблагодарила лично куратора проекта, художника и члена правления Союза художников Коми Анжелу Разманову. – Я желаю нашей республике такого же светлого и творческого развития".

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов пожелал проекту процветания и продолжения. А зампред председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева поблагодарила художников за особое внимание, которое они уделили Краснозатонскому.

"Может, это прозвучит пафосно, но счастье переполняет, - сказала А.Разманова. – Здесь столько знакомых и незнакомых лиц. И очень радостно, что столько людей пришло сюда сегодня. Спасибо вам огромное".

В свою очередь, она поблагодарила соорганизаторов "Клюквы" (центр культурных инициатив "Югор", Союз художников Коми и Минкульт региона) и представила участников, после чего собравшихся пригласили пройтись по выставке.

Среди представленных экспонатов – графические работы, портреты, скульптуры, холсты, сделанные из подручных, выброшенных вещей инструменты, инсталляции и фотографии. Благодаря работам Анелии Лянцевич можно погрузиться в прошлое Краснозатонского и судоремонтного завода, работавшего там: молодая художница использовала линзовидную живопись – технику, которую раньше активно применяли для изготовления календариков и значков. Это снимки, глядя на которые под разным углом, человек видит разные изображения. В своих работах А.Лянцевич совместила архивные и современные снимки.

Выставка будет работать до 24 сентября. Вход стоит 100 рублей, а льготный билет – 50 рублей.