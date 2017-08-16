В Коми запускают "Нефтетур" и "Гастрономический тур"

Туры на фестиваль воздухоплавания "Живой воздух" можно приобрести в Великом Устюге, Котласе и Кирове. Помимо этого Финно-Угорский этнопарк, который в этом году получил статус туроператора, разработал еще несколько маршрутов. О них рассказала директор этнопарка Елена Иванова.

В июле был сформирован календарь туров, которые стартуют в этом месяце. Это "Нефтетур", "Тур в столицы Зырянского края" и "Гастрономический тур". Они были согласованы с учредителем, Министерством культуры, туризма и архивного дела Коми, а также со всеми организациями, вовлеченными в их реализацию.

По словам Е.Ивановой, "Гастрономический тур", прежде всего, создан для жителей Сыктывкара как программа выходного дня. Он включает посещение ООО "Пригородный", знакомство с национальной кухней, посещение одного из ресторанов города.

"Нефтетур" рассчитан на пять дней. Он стартует в этнопарке с посещения первого в мире Музея искусства нефти, открытом в мае. Также он включает дегустацию торта "Террикон".

"Кто побывает в Ухте, тот поймет, почему "Террикон". Как там говорят, все самое лучшее называется терриконом", - заметила Е.Иванова.

Далее туристов отвозят в Ухту, на родину первой российской нефти. Там они посещают музей при УГТУ, краеведческий и геологический музеи. В Яреге они знакомятся с музеем нефтешахт, где можно познакомиться с экипировкой шахтеров, способами нефтедобычи, ведь именно там расположена первая в СССР нефтяная шахта. Там же можно будет увидеть тот самый террикон и природное место выхода нефти.

Е.Иванова рассказала и о вертолетном туре из Ухты на плато Маньпупунёр, которые этнопарк организует совместно с "Комиавиатрансом". Предварительная стоимость в 50 тысяч рублей, конечно, не по карману рядовым жителям республики. Но у другого туроператора цена не меньше.

"Вертолетные туры на Маньпупунёр осуществлялись только с территории Пермского края. В этом была наша большая обида: почему одно из семи "Чудес России", которое находится на территории республики, невозможно посетить с территории Коми? Сегодня появляется возможность вылететь из Ухты и за один день вернуться обратно, посетив нашу главную природную достопримечательность", - прокомментировал маршрут министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Однако прежде чем запускать полеты, маршрут необходимо детально согласовать с Печоро-Илычским заповедником.

В этом году в Москве пройдет крупная выставка туристского потенциала регионов России и стран зарубежья, и впервые республика предстанет на этой выставке не просто с гипотетическими рассказами о чистоте воздуха и красоте края, а с конкретными предложениями для туристов.