Где и как полетят над Коми аэростаты "Живого воздуха"

Команды воздухоплавателей из Тамбова, Переславля-Залесского, Москвы, Елабуги, Екатеринбурга, Кирова и Альметьевска станут участниками фестиваля "Живой воздух", который пройдет в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб 19 и 20 августа. Об особенностях летной программы рассказала офицер по безопасности фестиваля Дарья Холод.

Район полетов определен населенными пунктами Разгорт, Межадор, Чухлэм и Яснэг. Такую большую территорию выбрали потому, что регион лесной, взлетных и посадочных площадок для шаров недостаточно. Поля, на которые можно заехать на машине и с которых можно взлететь на воздушном шаре, нашлись только около этих населенных пунктов.

Утром в субботу и воскресенье аэростаты поднимутся в воздух в шесть часов. Подготовка к ним будет начинаться за полтора часа до взлета. Вечерние стартуют в 18:00 и закончатся в 22 часа.

Главная "фишка" фестиваля – ночное свечение воздушных шаров.

"Аэростаты будут стоять на территории парка в два ряда. И под музыку с определенной периодичностью будут включать бесшумную горелку. В результате аэростат начинает светиться как лампочка. Получается красивое зрелище. Подобное есть не на всех фестивалях. Это будет наша "изюминка", - рассказала Д.Холод.

На фестивале будет и спортивная составляющая. Соревнования экипажей аэростатов пройдут по международным правилам. Командам предстоит выполнить задание "Прилет". Пилот рассчитывает точку старта, чтобы с нее долететь до цели, которая будет располагаться на поле этнопарка. Задача – прилететь к мишени и скинуть на 5-метровый крест-маркер – ленточку с грузом. Кто точнее это сделает, тот и побеждает.

У посетителей тоже будет возможность совершить часовые обзорные полеты на воздушных шарах. Правда, учитывая стоимость газа и прочее, это стоит недешево. Гораздо более доступна еще одна опция – совершить подъем на 50 метров на привязанном аэростате.

Билеты на фестиваль можно приобрести в туристско-информационном центре этнопарка в Сыктывкаре или в самом этнопарке. Подробности билетной программы можно узнать здесь.