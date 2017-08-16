"Я здесь живу": в канун Дня образования Коми "Юрган" запустил новый проект

16 августа 2017 года, 9:36 |

На телеканале "Юрган" в канун Дня образования Коми, стартует новый проект "Я здесь живу".

Он станет объединяющим для всей нашей республики, - сообщили нам на "Юргане", - потому что в нем, - самые обычные человеческие истории! Истории людей, которые живут и творят в краю неисчерпаемого потенциала, и в то же время, - девственно чистой природы.

Проект посвящен людям, которыми по праву может гордиться наша республика. В проекте нет деления по регалиям и заслугам. Его героями могут стать и те, кто работает на земле, возрождает коми село, и те, кто вдохновляет нас своими спортивными победами, и те, кто посвятил всего себя науке. В серии роликов – портреты наших земляков. Один из участников проекта – журналист "Юргана" Александр Пивкин - выразил надежду, что идея телеканала получит продолжение, и проект поддержат все СМИ республики. И еще, - что он не завершится в дни празднования 96-го Дня рождения Коми, а станет постоянным. Причина тому проста: главное богатство нашей республики – это люди, которые ее искренне любят.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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