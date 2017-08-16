"То, что доктор прописал": адаптируем первоклассника к школе

Родителям первоклассников необходимо приложить максимум усилий, чтобы в течение учебного года сохранить режим дня, привитый в детском саду. О том, как должна проходить адаптации первоклассников к школьному режиму, в рубрике "То, что доктор прописал" корреспонденту "Комиинформа" рассказала врач по гигиене детей и подростков отделения медицинской помощи обучающимся Сыктывкарской детской поликлиники №2 Татьяна Вахнина.

По ее словам, поскольку учеба в школе – это новый период в жизни первоклассника, в течение этого года необходимо постараться максимально адаптировать ребенка к новым условиям. Важно, чтобы адаптация проходила успешно и способствовала сохранению и укреплению здоровья.

"От первого года в школе многое зависит, - отметила Т. Вахнина. - Родителям необходимо максимально сохранить режим дня, привитый в детском саду. Первые полгода занятия в первом классе проходят по сокращенному графику. В оставшуюся половину дня режим дня необходимо точно соблюдать".

В течение дня первоклассники должны получать четырехразовое горячее питание – завтрак, обед, полдник и ужин. Возможен второй завтрак или второй ужин. Родители не должны отказываться от второго завтрака в школе, который необходимо оплачивать, поскольку в современных реалиях взрослые не всегда могут утром накормить ребенка полноценным завтраком. Между тем, поступление питательных веществ просто необходимо для эффективной работы мозга и успешного учебного процесса.

"После того как ребенок приходит из школы, он должен пообедать, - продолжила врач-гигиенист. – Если ребенок хочет спать, его нервная система этого требует, не надо отказываться от сна. Далее – полдник и прогулка в течение часа-полутора. Санитарные правила гласят: ребенок сможет успешно выполнить домашнее задание после того, как погуляет".

После прогулки первоклассник может сделать домашнее задание. Оптимальное время для его выполнения – с 16 до 18 часов. После 18.00 нервная система детского организма не нацелена воспринимать информацию. Поужинав, ребенок может заняться тем, что приносит ему удовольствие. Эта деятельность не должна быть слишком активной и возбуждать нервную систему. Просмотр телепередач не должен превышать 20 минут – это безопасное время, регламентированное санитарными правилами, в течение которого ребенок не получает вредного воздействия на глаза и центральную нервную систему. В противном случае дети плохо засыпают, видят тревожные сны, утром просыпаются невыспавшимися. В 21.00 - 22.00 первоклассника необходимо уложить спать.

В заключение беседы Татьяна Вахнина отметила: выверенный режим дня, который будет "работать" в течение всей жизни, закладывается в детском саду и закрепляется в школе.