Национальной политикой Коми вновь займется Галина Габушева

Кадровые решения главы Республики Коми направлены на укрепление блоков внутренней и национальной политики в регионе.

Руководитель региона Сергей Гапликов провёл сегодня рабочую встречу с Галиной Габушевой, в ходе которой предложил ей возглавить региональное Министерство национальной политики. Галина Габушева поблагодарила за доверие и заявила, что приложит все усилия для того, чтобы его оправдать.

Сергей Гапликов отметил, что Галина Габушева очень хорошо знает республику, имеет богатый управленческий опыт и тесные связи с общественными и национально-культурными объединениями региона.

"Я принял решение назначить вас министром национальной политики. Учитывая ваш богатый опыт, знание республики, обсудив в том числе и с лидерами национальных автономий темы, которые сегодня на слуху, мы пришли к общему мнению, что Вас нужно вернуть в республику и вновь погрузить в ту тематику, которой Вы занимались, - обратился глава Республики Коми Сергей Гапликов. - Как человек активный вы приняли, на мой взгляд, абсолютно правильное решение о возвращении в регион. Для меня это действительно большое подспорье. Уверен, под вашим руководством министерство займёт качественно новую нишу в вопросах национальной политики, а Вы консолидируете все усилия для позитивного движения вперёд. Я на Вас рассчитываю и желаю успехов в этой нелёгкой и непростой работе. У Вас есть всё: силы, опыт, знания и, самое главное, любовь к республике и людям, которые здесь живут. Это для меня очень важно".

"Спасибо, Сергей Анатольевич! Я уверена, что не подведу ни вас, ни жителей Республики Коми. Буду всё для этого делать", - отметила Галина Габушева.

Глава региона обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед будущим министром, в том числе по сохранению межнационального мира и согласия в республике, развитию сельских территорий. В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов также напомнил о проведении в конце сентября съезда Ассоциации финно-угорских народов, подчеркнув, что он должен пройти на достойном организационном уровне.

Сегодня же глава подписал распоряжение, согласно которому Галина Габушева назначена исполняющим обязанности министра национальной политики Республики Коми.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", Г.Габушева была одним из самых вероятных претендентов на кресло министра после ухода с поста Елены Ермолиной.