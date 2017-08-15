Сергей Емельянов: "Живой воздух" выйдет на международную арену"

15 августа 2017 года, 18:32 | Сыктывдинский
Фото Ильи Баканова

Подготовка к фестивалю воздухоплавания "Живой воздух", который пройдет 19 и 20 августа в Финно-Угорском этнопарке, вышла на финишную прямую. Об этом заявил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Накануне состоялось заключительное заседание по его подготовке под председательством первого заместителя правительства Коми Ларисы Максимовой. Все вопросы, связанные с приездом пилотов аэростатов, решены. Десять команд и их воздушные шары на днях прибудут в республику. Все согласования по вопросам безопасности получены.

"Наконец-то мы созрели, чтобы провести здесь такое грандиозное мероприятие. Хоть и пишем в афише межрегиональный фестиваль, но это из-за осторожности организатора. Фестиваль уже переплюнул статус межрегионального. На самом деле, по спортивному регламенту он всероссийский. Тут десять шаров, представляющих разные регионы России", - отметил С.Емельянов.

IMG_9670.jpg

Министр не сомневается, что в следующем году фестиваль будет развиваться, а количество тепловых аэростатов – расти. И в итоге "Живой воздух" выйдет на международную арену уже в 2018 году.

С.Емельянов рассчитывает на то, что в 2018 году фестиваль войдет в число приоритетных проектов Федерального агентство по туризму и будет реализовываться по карте событийных мероприятий Российской Федерации. Такая договоренность с Ростуризмом уже есть.

"Осталось только подарить этот праздник жителям республики. И не только республики. Туры на этот фестиваль продаются и в Архангельской, и Вологодской, и в Кировской области. Мы ожидаем гостей не только из республики, но и из близлежащих, а может, и не только соседних регионов страны", - рассказал С.Емельянов.

IMG_9673.jpg

Он добавил, что главные организаторы и операторы всего фестиваля – Финно-угорский этнопарк и Федерация воздухоплавания Коми. А министерство – это лишь "главный кошелек". Кстати, бюджет фестиваля – 1,3 млн. рублей.

Илья Баканов

  Ключевые слова: фестиваль, перспективы, Живой воздух
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:45 15.08.2017
На фестивале воздухоплавания "Живой воздух" зрители увидят свечение аэростатов под живую музыку
20:33 13.08.2017
Новая команда Финно-угорского этнопарка делает ставку на предпринимательство, туризм и образование
20:08 09.08.2017
Участие в фестивале "Живой воздух" в селе Ыб подтвердили десять команд воздухоплавателей со всей России


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео