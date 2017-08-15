Сергей Емельянов: "Живой воздух" выйдет на международную арену"

Подготовка к фестивалю воздухоплавания "Живой воздух", который пройдет 19 и 20 августа в Финно-Угорском этнопарке, вышла на финишную прямую. Об этом заявил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Накануне состоялось заключительное заседание по его подготовке под председательством первого заместителя правительства Коми Ларисы Максимовой. Все вопросы, связанные с приездом пилотов аэростатов, решены. Десять команд и их воздушные шары на днях прибудут в республику. Все согласования по вопросам безопасности получены.

"Наконец-то мы созрели, чтобы провести здесь такое грандиозное мероприятие. Хоть и пишем в афише межрегиональный фестиваль, но это из-за осторожности организатора. Фестиваль уже переплюнул статус межрегионального. На самом деле, по спортивному регламенту он всероссийский. Тут десять шаров, представляющих разные регионы России", - отметил С.Емельянов.

Министр не сомневается, что в следующем году фестиваль будет развиваться, а количество тепловых аэростатов – расти. И в итоге "Живой воздух" выйдет на международную арену уже в 2018 году.

С.Емельянов рассчитывает на то, что в 2018 году фестиваль войдет в число приоритетных проектов Федерального агентство по туризму и будет реализовываться по карте событийных мероприятий Российской Федерации. Такая договоренность с Ростуризмом уже есть.

"Осталось только подарить этот праздник жителям республики. И не только республики. Туры на этот фестиваль продаются и в Архангельской, и Вологодской, и в Кировской области. Мы ожидаем гостей не только из республики, но и из близлежащих, а может, и не только соседних регионов страны", - рассказал С.Емельянов.

Он добавил, что главные организаторы и операторы всего фестиваля – Финно-угорский этнопарк и Федерация воздухоплавания Коми. А министерство – это лишь "главный кошелек". Кстати, бюджет фестиваля – 1,3 млн. рублей.