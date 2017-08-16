Жители Озёла убрались на берегах одноименного озера

Жители села Озёл Сыктывдинского района поучаствовали в ежегодной всероссийской акции "Речная лента". По инициативе местного Совета ветеранов и сотрудников Дома культуры группа около 20-25 человек очистила берег озера Озёл от скопившегося мусора. Как рассказала "Комиинформу" ведущий специалист администрации поселка Елена Белых, собрать удалось более семи мешков мусора.

"Каждый год мы присоединяемся к акции и убираемся на берегу нашего озера. Отдыхать на его берегах любят не только местные, но и гости из других населенных пунктов. Приезжают к нам и из Сыктывкара. Но мусор появляется не только после отдыхающих: каждую весну вода поднимается, а уходя оставляет все накопившееся на земле, - рассказала Е.Белых. – В этом году мы только в августе смогли выйти на "Речную ленту", потому что долгое время вода была высокой. Это было небезопасно для детей".

По ее словам, после субботника участники пообедали и отдохнули на природе, а для детей, которых было больше половины от всех собравшихся, работники Дома культуры провели игровую программу.