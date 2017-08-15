При столкновении моторного вагона с КамАЗом в Воркуте пострадали семь человек

В 10.30 в Воркуте произошло ДТП с семью пострадавшими.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции по Коми, на шестом километре кольцевой автодороги водитель КамАЗа, перевозившего в кунге пять человек, на техническом железнодорожном переезде решил проскочить перед автоматрисой (моторным самоходным железнодорожным вагоном), двигавшейся со стороны станции Аяч-Яга к станции Предшахтная. При этом световой и звуковой запрещающие сигналы были включены и исправны.

В результате опасного маневра произошло столкновение. Пострадал пассажир автомотрисы 1980-го г.р.. У него рваная рана теменной височной области справа.

Все люди, находившиеся в КамАЗе, ехавшем по направлению к шахте "Северная", также получили серьезные травмы. Водитель 1980-го г.р. сломал позвоночник. У 54-летнего пассажира - закрытый перелом предплечья, сотрясения головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. У пассажира 1988-го года рождения - ушиб плеча. Его 56-летний коллега сломал пять ребер, получил ушиб грудной клетки и ушибленную рану лба. У пассажира 1978-го года рождения - ушиб грудной клетки, правого голеностопа и перелом трех ребер. Все они госпитализированы.

Легче всего отделался самый младший участник аварии: 27-летний пассажир фургона получил ушиб правого бедра. Не госпитализирован.