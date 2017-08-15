Специалисты из Коми не рекомендуют покупать детям дорогие гаджеты

15 августа 2017 года, 19:49 |
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Приобретая детям в подарок на 1 сентября смартфоны, планшеты или ноутбуки, стоит следовать нескольким простым правилам. О них на прямой линии в общественной приемной главы Коми 15 августа рассказала замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гарманова.

Специалист рекомендовала выбирать недорогие модели техники, особенно для младших школьников. "Конечно, все родители покупают детям мобильные телефоны – им нужно знать, где находится их ребенок. Но покупать дорогие модели не стоит. Все же дети не всегда могут уследить за техникой: ее могут залить, уронить, разбить, - сказала она. – Кроме того, стоит находиться рядом с ребенком, когда он пользуется ноутбуком или планшетом".

Т.Гарманова отметила, что в первые 15 дней после покупки техники необходимо активно ей пользоваться – именно в эти дни потребитель имеет право вернуть сложную бытовую технику, если обнаружит неисправность. "Не слушайте, если продавец говорит, что и в эти сроки он может предложить только ремонт. Это не так. Деньги вернуть сразу он не сможет – нужно провести проверку, в чем причина неисправности. Если проблема возникла по вине производителя или продавца, он либо возместит стоимость товара, либо обменяет его на новый", - пояснила представитель управления.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: школа, техника, смартфон, подготовка
  Рубрика: Общество
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