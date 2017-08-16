В реки Коми возвращаются раки

Сыктывкарцы нашли в реке Сердъель у деревни Пасвомын Корткеросского района рака. Животное запуталось в сетях браконьеров, которую активисты вытащили во время очистки русла от мусора.

В сетях находилась рыба, а также рак, который оказался в три раза крупнее спичечного коробка.

Как рассказали "Комиинформу" ученые Коми научного центра УрО РАН, 80 лет назад раков в Коми "подкосила" раковая чума. А сегодня они начали возвращаться в республику, мигрируя из Кировской области.

По словам зоолога Андрея Королева, в 1990-е годы раков вылавливали в Корткеросском районе. Их нормальным местом обитания считались Вычегодский бассейн и река Сысола. 40 лет назад раки жили и в районе Кировского парка.

Как пояснил ученый, раки в Коми не являются чем-то необычным, хотя их привычная среда обитания - юг. Но эти животные чутки к загрязнению.

При этом узкопалые речные раки на территории региона уже с 1998 года занесены в Красную книгу республики. В то время вид находился под угрозой исчезновения. Их длина достигает 15 см.

Обнаружившие рака активисты после фотосессии выпустили членистоногого обратно в реку.