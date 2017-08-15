Практически вся школьная продукция на рынке Коми безопасна для детей

Чтобы выбрать безопасные школьные принадлежности, необходимо внимательно изучать маркировку всех товаров. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы Коми рассказала замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Гарманова.

По словам специалиста, необходимо обратить внимание на ярлык, на котором должны быть указаны наименование товара, изготовитель и дистрибьютер, состав материала, ярлыки по уходу и эксплуатации, дата изготовления, знак обращения на рынке (большие буквы ЕАС).

"Если на товаре стоит знак ЕАС, то продукция соответствует требованиям технического регламента. То есть, она безопасна. Когда на ярлыке товара указаны все необходимые сведения, можно быть уверенным в том, что эта продукция задекларирована и не нанесет вред вашему ребенку", - отметила Т.Гарманова.

По словам эксперта, необходимо обращать внимание на состояние этого ярлыка. Если видно, что он напечатан на качественной бумаге, не стирается, не выцвел, то такому производителю можно доверять: если он не экономит на деталях, маловероятно, что он сэкономит на товаре.

При выборе школьной формы Т.Гарманова рекомендовала обращать внимание не только на внешний вид изделий и комфорт ребенка при примерке, а на качество швов и состав материала. Из преимущественно натуральных тканей должны быть вещи, которые соприкасаются с кожей ребенка. А пиджаки и сарафаны могут быть из любой понравившейся ткани.

Заказывать форму в онлайн-магазинах лучше, если есть возможность примерить одежду. У интернет-поставщика также должны быть все необходимые документы на поставляемый товар. Кроме того, можно пользоваться возможностью заказать форму в магазины своего города, если это, к примеру, федеральная сеть со своим сайтом, на котором можно пользоваться такой услугой.

Сменная обувь, если она закрытая, внутри должна быть выполнена из натуральной кожи, чтобы стопы ребенка в отапливаемом помещении на протяжении учебного дня находились в комфорте.

При выборе рюкзаков и ранцев стоит также внимательно изучить маркировку. На так называемых ортопедических школьных портфелях должно быть указано, что они имеют формоустойчивую спинку. "Детский портфель должен иметь светоотражающие элементы. Он не должен быть слишком тяжелым. Также стоит обратить внимание на объем рюкзака, ведь для первоклассников не так важно, чтобы в него влезало много учебников и тетрадей, - рекомендовала Т.Гарманова. – И не стоит забывать примерять такие рюкзаки – именно детям ими потом пользоваться".

Читать маркировку при покупке канцелярских товаров также полезно. На каждой ручке она не указывается, но зачастую они стоят на прилавках в коробках, на которых есть вся необходимая информация. Стоит знать, что слишком короткие, длинные, толстые или тонкие ручки могут помешать ребенку развивать мелкую моторику и выработать красивый аккуратный почерк. Зачастую, свои рекомендации о том, какие ручки понадобятся детям, дают педагоги.

Все школьные учебники, пособия, тетради для прописи и иные издания для обучения также проходят проверку на соответствие техническим требованиям. Только после этого они попадают в список рекомендуемой литература. А из него учителя выбирают те, по которым удобнее заниматься по разным программам, выбранным в конкретной школе или отдельно взятом классе.

"На самом деле, обращений по поводу некачественных школьных товаров в наше управление практически не поступает. При проведении проверок мы также практически никогда не находили фальсификат. Дело в том, что торговля такими товарами не суперприбыльна. Компании, которые этим занимаются, дорожат своим именем. Кроме того, в случае нарушения, для ООО штраф может варьироваться от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Поэтому, изучая маркировку, вы практически гарантированно приобретете безопасный товар в любой ценовой категории", - заключила представитель управления Роспотребнадзора по Коми.