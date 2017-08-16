ТОСы Коми готовятся к конкурсу Минэконома республики

ТОСы Коми готовят проекты для участия в грантовом конкурсе для некоммерческих организаций Министерства экономики региона. В этом году бюджет конкурса составляет 3,3 млн. рублей. Прием заявок завершится 25 августа.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Коми Дмитрий Сизев, от председателей ТОСов поступило несколько десятков обращений с просьбой об оказании помощи в подготовке конкурсных заявок.

"Если в прошлые годы проектов по освещению улиц было минимальное количество, то в этом году сразу несколько ТОСов выбрали данное направление, - поделился наблюдениями Д. Сизев. – В основном же, проекты касаются обустройства спортивных площадок, дорог".

По словам собеседника агентства, не за горами и второй этап конкурса "Президентские гранты", прием заявок на который начинается 16 августа 2017 года. Ведется большая работа по подготовке проектов на эти конкурсы.

Еще одним важным направлением работы АТОС являются семинары. Чем больше людей узнают полезную информацию о возможностях ТОС – тем больше будет проектов, реализованных в республике. Совместно с историческим партнером – руководителем исполнительной дирекции Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Коми" Юрием Болобоновым было проведено около 20 семинаров "ТОС – все, что нужно знать", что позволило создать в 2017 году три новых ТОСа.

"Большой интерес к опыту Ассоциации ТОС Коми проявляют соседние регионы, - добавил руководитель исполнительной дирекции. - В частности, у нас налажено региональное партнерство с Пермским краем, куда мы были приглашены в качестве экспертов по созданию территориального общественного самоуправления. Им очень понравился наш опыт и то, как в республике выстроено взаимодействие между органами власти и некоммерческими организациями".

К слову, АТОС Коми поддерживает отношения не только со специалистами из органов власти соседних регионов, но и с общественниками. Благодаря методической поддержке АТОС на территории Архангельской области была создана некоммерческая организация. Инициативные жители соседнего региона воспользовались образцами учредительных документов, с помощью АТОС заполнили их и с первого раза прошли регистрацию в органах юстиции Архангельской области.

"В свою очередь, нам интересен опыт работы Кировской области по реализации общественных инициатив, - добавил собеседник агентства. – В этот четверг мы примем участие в межрегиональном форуме инициативных граждан "Время созидателя", который состоится в Кирове".