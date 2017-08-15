Коми выбрана одним из 4 пилотных регионов России для реализации нового федерального проекта

15 августа 2017 года, 15:26 |
Фото из архива "Комиинформа"

Республика Коми выбрана одним из 4 пилотных регионов России для реализации нового федерального проекта, сообщает пресс-служба главы РК.

Министерство культуры России поддержало заявку Республики Коми на приобретение многофункционального мобильного культурного центра, оборудованного современной аппаратурой, работа которого позволит проводить культурно-массовые мероприятия в отдалённых районах.

Ранее, по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова, Минкультуры региона приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для получения в 2018 году субсидий на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом.

Сегодня министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов доложил главе Республики Коми о выполнении поручения. Приобретение многофункционального мобильного культурного центра позволит, начиная с 2018 года, проводить различные культурно-массовые, зрелищные мероприятия: народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты на любой, доступной для проезда автотранспорта территории.

В ходе рабочей встречи глава Республики Коми дал поручение Сергею Емельянову о необходимости проведения ремонтных работ в доме культуры Микуня. О текущем состоянии здания, Сергея Гапликова во время поездки Главы республики в Усть-Вымский район проинформировала заведующая филиалом городского музея истории Ксения Васильева.

"Мы подробно обсудили возможность ремонта здания Дома культуры в Микуне. С учётом готовности местных властей, ставлю перед вами задачу - решить вопрос, чтобы учреждение было приведено в соответствующее состояние в 2018 году", - поручил глава Республики Коми.

***В мае текущего года по итогам форума "Культура – национальный приоритет" Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручилфедеральным Минфину, Минкультуры и Минпромторгу проработать вопрос обеспечения начиная с 2018 года сельских поселений специализированным автотранспортом для проведения культурно-массовых мероприятий (автоклубами) отечественного производства.

Комиинформ

  Ключевые слова: грант, дом культуры
  Рубрика: Культура
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