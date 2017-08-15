Потратить региональный маткапитал на подготовку ребенка к школе пожелали две сотни родителей Коми

15 августа 2017 года, 17:20 |
Фото из архива "Комиинформа"

Новое направление расходования средств регионального семейного капитала на подготовку детей к школе доказало свою востребованность

Новое направление расходования средств регионального семейного капитала для подготовки ребенка (детей) к обучению в школе появилось с 1 июля, со вступлением в силу республиканского закона, утвержденного 25 апреля 2017 года Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, всего за месяц действия нового направления использования РСК о желании задействовать средства капитала на подготовку детей к школе заявили 199 семей.

"На покупку необходимых к школе вещей семьи могут расходовать ежегодную единовременную выплату за счет средств РСК. На эти цели они могут тратить до 5 тысяч рублей на каждого ребенка, но не более размера самой единовременной выплаты, то есть 25 тысяч рублей на семью", - пояснили в Минтруде РК.

В ведомстве также напомнили, что предоставлять документы, подтверждающие расходование средств выплаты за счет регионального капитала на подготовку детей к школе не требуется. Семье достаточно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства, подать заявление и представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

Напомним, размер РСК составляет 150 тысяч рублей. Чтобы поддержать многодетные семьи в регионе, Глава Республики Коми Сергей Гапликов продлил предоставление РСК до конца 2018 года.

*** Согласно законодательству Республики Коми, средства РСК могут быть направлены: а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребенка (детей); в) на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми); г) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: а) на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в) на уплату налогов семьи; г) на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России Федерации; е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации; ж) с 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации.

Комиинформ

  Ключевые слова: школа, маткапитал
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:13 15.08.2017
В Сыктывкаре "УК ЖУК" оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление сведений
16:26 14.08.2017
Год добрых дел в Ижме: перевозчики сделают льготный проезд для студентов
14:13 14.08.2017
Два десятка ижемцев получили выплаты после июньского паводка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео