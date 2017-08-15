Потратить региональный маткапитал на подготовку ребенка к школе пожелали две сотни родителей Коми

Новое направление расходования средств регионального семейного капитала на подготовку детей к школе доказало свою востребованность

Новое направление расходования средств регионального семейного капитала для подготовки ребенка (детей) к обучению в школе появилось с 1 июля, со вступлением в силу республиканского закона, утвержденного 25 апреля 2017 года Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, всего за месяц действия нового направления использования РСК о желании задействовать средства капитала на подготовку детей к школе заявили 199 семей.

"На покупку необходимых к школе вещей семьи могут расходовать ежегодную единовременную выплату за счет средств РСК. На эти цели они могут тратить до 5 тысяч рублей на каждого ребенка, но не более размера самой единовременной выплаты, то есть 25 тысяч рублей на семью", - пояснили в Минтруде РК.

В ведомстве также напомнили, что предоставлять документы, подтверждающие расходование средств выплаты за счет регионального капитала на подготовку детей к школе не требуется. Семье достаточно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства, подать заявление и представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

Напомним, размер РСК составляет 150 тысяч рублей. Чтобы поддержать многодетные семьи в регионе, Глава Республики Коми Сергей Гапликов продлил предоставление РСК до конца 2018 года.

*** Согласно законодательству Республики Коми, средства РСК могут быть направлены: а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребенка (детей); в) на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми); г) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: а) на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в) на уплату налогов семьи; г) на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России Федерации; е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации; ж) с 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации.