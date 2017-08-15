Почти два килограмма наркотиков изъяли у сыктывкарских наркосбытчиков

15 августа 2017 года, 14:49 | Сыктывкар
Фото: ВКонтакте

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару задержаны два подозреваемых в сбыте синтетических наркотических средств с помощью сети интернет на территории столицы республики.

Молодые люди, 1992 и 1994 годов рождения, оптом распространяли наркотики и выполняли роли так называемого "склада" и действовали в составе организованной преступной группы. Подозреваемые официально нигде не работали и жили на средства, полученные в результате незаконной деятельности. Оба являются потребителями наркотических средств, имеют несовершеннолетних детей.

Установлено, что наркотики в особо крупном размере молодые люди разместили за городом в лесном массиве. При получении указания "работодателя" подозреваемые изымали часть партии, фасовали на более мелкие и передавали для дальнейшего сбыта посредством закладок другим членам преступной группы.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 8 участников организованной группы, каждый из которых выполнял роль "мини-склада". Двое из мужчин являются жителями Удмуртской области, четверо – жителями Ухты и один – уроженец Сысольского района Республики Коми, самому молодому члену группы 20 лет, старшему – 41 год.

Кроме сбыта "синтетики" в столице республики, распространители наркотических средств наладили распространение мелкооптовых партий в Ухте. Получая их посредством "закладок" в Сыктывкаре, молодые люди перевозили наркотики в Ухту с целью дальнейшей передачи наркопотребителям.

В настоящее время задержаны 10 членов преступной группы. В общей сложности из незаконного оборота изъяты порядка 1 килограмма 900 граммов синтетических наркотиков. Кроме того, при обысках по местам проживания и личных досмотрах изъяты предметы и приспособления для упаковки, расфасовки и употребления наркотических средств, а также денежные средства, добытые незаконным путем, и банковские карты.

Сотрудниками полиции возбуждены семь уголовных дел по фактам покушения на сбыт и сбыт наркотических средств. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: наркотики
  Рубрика: Право
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