Корабли и рыба: Печора готовится к Коми ВДНХ

15 августа 2017 года, 16:41 | Печора
Фото из архива "Комиинформа"

Муниципальный район "Печора" планирует представить на Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера", которая пройдет 20 августа в Сыктывкаре, презентацию Печорского судостроительного завода и продукцию местных товаропроизводителей.

Оба направления были поддержаны печорцами в ходе общественных слушаний плана развития муниципалитета, которые состоялись в августе прошлого года с участием главы региона Сергея Гапликова.

Посетители выставки смогут продегустировать рыбные изделия, молочную продукцию, стать участниками мастер-классов от печорских рукодельниц. Изюминкой экспозиции станет "живой уголок", где предприниматель представит свое производство перепелиных яиц и кроликов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Комиинформ

  Ключевые слова: ВДНХ
  Рубрика: Экономика
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