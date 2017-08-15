Корабли и рыба: Печора готовится к Коми ВДНХ

Муниципальный район "Печора" планирует представить на Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера", которая пройдет 20 августа в Сыктывкаре, презентацию Печорского судостроительного завода и продукцию местных товаропроизводителей.

Оба направления были поддержаны печорцами в ходе общественных слушаний плана развития муниципалитета, которые состоялись в августе прошлого года с участием главы региона Сергея Гапликова.

Посетители выставки смогут продегустировать рыбные изделия, молочную продукцию, стать участниками мастер-классов от печорских рукодельниц. Изюминкой экспозиции станет "живой уголок", где предприниматель представит свое производство перепелиных яиц и кроликов, сообщает пресс-служба муниципалитета.