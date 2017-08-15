Сыктывкарская семья Анисимовых вошла в пятерку лучших на Всероссийском турнире по быстрым шахматам.

Николай Анисимов с дочерью Анной заняли четвертое место на Всероссийском семейном турнире по быстрым шахматам. Первое место завоевали Марк и Марсель Ханукаевы из Казани.

Как сообщила директор фестиваля Татьяна Хилова, семейный турнир прошел в России впервые.

"Всего в турнире участвовало около 50 семей, мы даже сами не ожидали такого количества. Мы организовали соревнования в воскресенье, чтобы дети могли провести выходной день вместе со своими родителями", — отметила Татьяна Хилова.

Шахматный фестиваль продлится до 21 августа, сообщает пресс-служба Минспорта РК.