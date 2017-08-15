Топ-10 заказанных пользователями "Ростелекома" фильмов для домашнего просмотра - детская анимация

15 августа 2017 года, 13:48 |

Во втором квартале 2017 года абоненты "Ростелекома" на Северо-Западе, которым доступен сервис "Видеопрокат" услуги "Интерактивное ТВ", заказали для просмотра около 270 тысяч фильмов и сериалов разных жанров и лет.

Одно из преимуществ сервиса "Видеопрокат" в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.

ТОП-10 самых популярных фильмов по количеству просмотров в "Видеопрокате" в первом полугодии 2017 года:

  1. Щенячий патруль
  2. Тайная жизнь домашних животных
  3. Свинка Пеппа
  4. Зверополис
  5. Экипаж (2016)
  6. Маша и Медведь
  7. Вспыш и чудо-машинки
  8. Ральф
  9. Супер крылья

10. Рапунцель: Запутанная история

"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" позволяет смотреть более 220 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, "Видеопрокат", сервис "Караоке" и многое другое.

Благодаря новому решению – продукту "Интерактивное ТВ 2.0" - телевизионный и видеоконтент стал доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире. Кроме того, приставку можно перевозить – она работает на всей территории страны и подстраивается под текущий часовой пояс, сообщает пресс-служба филиала компании в Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: видеопрокат, ростелеком
  Рубрика: Общество
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