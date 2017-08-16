"Ростелеком" уверенно стартовал как виртуальный оператор

16 августа 2017 года, 11:50 |

Количество активных абонентов мобильной связи "Ростелекома" на Северо-Западе в июле 2017 года превысило 50 тыс.[*]

Клиенты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. Пакетные предложения "Ростелекома" активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций.

Приобрести SIM-карты "Ростелекома" очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону 8-800-181-1888.

Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, "Интерактивного ТВ" или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в "Ростелеком" возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.

Мобильная связь "Ростелекома" доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. "Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок.

Для подключения услуг мобильной связи "Ростелекома", в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах "Ростелекома" для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе "Для бизнеса" и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.

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Коми филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Северо-Запад"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Северо-Западный Телеком" после присоединения этой компании к ОАО "Ростелеком". Коми филиал обслуживает 225 тыс. абонентов телефонии, 149 тыс. пользователей Интернет, более 40 тыс. абонентов IPTV.

[*]Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между ПАО "Ростелеком" и ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) по организации доступа к услугам связи, оказываемым с использованием бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи.

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Комиинформ

  Ключевые слова: связь, оператор
  Рубрика: Общество
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