В Академии Госслужбы продолжается приёмная кампания.

В Коми республиканской академии государственной службы и управления продолжается приём абитуриентов, поступающих по результатам Единого государственного экзамена.

Документы на 2017-2018 учебный год будут приниматься до 26 августа по адресу г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11, 204 кабинет.

Телефон Приёмной комиссии 8(8212) 30-27-87.

Подробную информацию также можно узнать на официальном сайте Академииkrags.ru в разделе "Абитуриенту"или по электронному адресу: doc@krags.ru.

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