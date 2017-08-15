В Академии Госслужбы продолжается приёмная кампания

15 августа 2017 года, 12:12 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Академии Госслужбы продолжается приёмная кампания.

В Коми республиканской академии государственной службы и управления продолжается приём абитуриентов, поступающих по результатам Единого государственного экзамена.

Документы на 2017-2018 учебный год будут приниматься до 26 августа по адресу г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11, 204 кабинет.

Телефон Приёмной комиссии 8(8212) 30-27-87.

Подробную информацию также можно узнать на официальном сайте Академииkrags.ru в разделе "Абитуриенту"или по электронному адресу: doc@krags.ru.

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

Вступительные испытания

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

38.03.01 Экономика

Математика

27

Обществознание

42

Русский язык

36

38.03.02 Менеджмент

Математика

27

Обществознание

42

Русский язык

36

38.03.03 Управление персоналом

Математика

27

Обществознание

42

Русский язык

36

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Математика

27

Обществознание

42

Русский язык

36

40.03.01 Юриспруденция

Обществознание

42

История

32

Русский язык

36

41.03.01 Зарубежное регионоведение

История

32

Обществознание

42

Русский язык

36

46.03.02 Документоведение и архивоведение

История

32

Русский язык

36

Обществознание

42

Комиинформ

  Ключевые слова: приемная кампания, академия госслужбы
  Рубрика: Общество
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