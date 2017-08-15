В Академии Госслужбы продолжается приёмная кампания
В Академии Госслужбы продолжается приёмная кампания.
В Коми республиканской академии государственной службы и управления продолжается приём абитуриентов, поступающих по результатам Единого государственного экзамена.
Документы на 2017-2018 учебный год будут приниматься до 26 августа по адресу г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11, 204 кабинет.
Телефон Приёмной комиссии 8(8212) 30-27-87.
Подробную информацию также можно узнать на официальном сайте Академииkrags.ru в разделе "Абитуриенту"или по электронному адресу: doc@krags.ru.
БАКАЛАВРИАТ
|
Направление подготовки
|
Вступительные испытания
|
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
|
38.03.01 Экономика
|
Математика
|
27
|
Обществознание
|
42
|
Русский язык
|
36
|
38.03.02 Менеджмент
|
Математика
|
27
|
Обществознание
|
42
|
Русский язык
|
36
|
38.03.03 Управление персоналом
|
Математика
|
27
|
Обществознание
|
42
|
Русский язык
|
36
|
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
|
Математика
|
27
|
Обществознание
|
42
|
Русский язык
|
36
|
40.03.01 Юриспруденция
|
Обществознание
|
42
|
История
|
32
|
Русский язык
|
36
|
41.03.01 Зарубежное регионоведение
|
История
|
32
|
Обществознание
|
42
|
Русский язык
|
36
|
46.03.02 Документоведение и архивоведение
|
История
|
32
|
Русский язык
|
36
|
Обществознание
|
42
Комиинформ
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