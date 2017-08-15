В Визинге завелся медведь для фото

15 августа 2017 года, 13:13 |
Фото из группы ВКонтакте

В Сысольском районе с 15 мая по 15 июня проводился открытый конкурс эскизов на создание арт-объекта, символизирующего муниципалитет. Как рассказала "Комиинформу" директор кинотеатра "Мир" Вера Маркушева, проект реализуется в рамках подготовки района к 96-летию Коми. Напомним, грант главы республики на право проведения праздничных мероприятий, ко Дню республики в 2017 году выиграли Ухта и Сысольский район.

На конкурс в администрацию района пришло семь эскизов. Юлиана Швецова представила эскиз "Растим будущее" в виде статуи девочки, сажающей елки, которую предлагалось исполнить в разных техниках.

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Василий Нехороший (так указал себя один из участников) предложил установить у кинотеатра "Мир" фонтан. Анастасия Дикоева представила эскиз карты Сысольского района. Вращающийся диск с символикой Сысольского района и его историей предложил Евгений Пунегов. Специалисты финансового управления администрации района предложили установить скульптуру "Я люблю Визингу" или медведя, сидящего на скамейке.

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Игорь Усачев из Корткеросского района прислал эскиз кованого медведя, которого предложил собственноручно изготовить.

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Жюри ознакомилось с предоставленными заявками и отобрало две идеи для реализации: медведя И.Усачева и вращающийся диск с символикой Сысольского района и его историей Е.Пунегова. Но после активного обсуждения большинство проголосовало за эскиз автора из Корткеросского района. Автору предложили доработать макет и заняться его изготовлением.

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"Сейчас арт-объект готов и уже находится в Визинге. Торжественная церемония его открытия состоится 20 августа в 10:30, в рамках межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля "Кӧйдыс". Кованая скульптура займет свое место на площадке у кинотеатра "Мир", - рассказала В.Маркушева. – Медведь специально исполнен так, чтобы люди могли с ним взаимодействовать: жители и гости района могут не только сфотографироваться рядом с ним, но и забраться внутрь, чтобы сделать интересные снимки".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: культура, конкурс, искусство, арт-объект
  Рубрика: Культура
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