В Визинге завелся медведь для фото

В Сысольском районе с 15 мая по 15 июня проводился открытый конкурс эскизов на создание арт-объекта, символизирующего муниципалитет. Как рассказала "Комиинформу" директор кинотеатра "Мир" Вера Маркушева, проект реализуется в рамках подготовки района к 96-летию Коми. Напомним, грант главы республики на право проведения праздничных мероприятий, ко Дню республики в 2017 году выиграли Ухта и Сысольский район.

На конкурс в администрацию района пришло семь эскизов. Юлиана Швецова представила эскиз "Растим будущее" в виде статуи девочки, сажающей елки, которую предлагалось исполнить в разных техниках.

Василий Нехороший (так указал себя один из участников) предложил установить у кинотеатра "Мир" фонтан. Анастасия Дикоева представила эскиз карты Сысольского района. Вращающийся диск с символикой Сысольского района и его историей предложил Евгений Пунегов. Специалисты финансового управления администрации района предложили установить скульптуру "Я люблю Визингу" или медведя, сидящего на скамейке.

Игорь Усачев из Корткеросского района прислал эскиз кованого медведя, которого предложил собственноручно изготовить.

Жюри ознакомилось с предоставленными заявками и отобрало две идеи для реализации: медведя И.Усачева и вращающийся диск с символикой Сысольского района и его историей Е.Пунегова. Но после активного обсуждения большинство проголосовало за эскиз автора из Корткеросского района. Автору предложили доработать макет и заняться его изготовлением.

"Сейчас арт-объект готов и уже находится в Визинге. Торжественная церемония его открытия состоится 20 августа в 10:30, в рамках межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля "Кӧйдыс". Кованая скульптура займет свое место на площадке у кинотеатра "Мир", - рассказала В.Маркушева. – Медведь специально исполнен так, чтобы люди могли с ним взаимодействовать: жители и гости района могут не только сфотографироваться рядом с ним, но и забраться внутрь, чтобы сделать интересные снимки".