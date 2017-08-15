Подробности ДТП на трассе "Вятка": очевидцы пытались спасти из горевшего автомобиля жительницу Коми

Свидетели ДТП на трассе "Вятка", в котором погибли двое жителей Коми, всеми силами пытались спасти людей.

Напомним, на 274-м км автодороги "Вятка" 12 августа в 13.00 произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот" под управлением 47-летнего водителя.

"В тот день мы ехали из Котельнича, увидели машину в дыму, там уже собралось машин шесть-семь, многие из нашего 11-го региона, - рассказала "Комиинформу" девушка-очевидец. - Мой муж бросился тушить машину, тушили чем могли: водой из бутылок, огнетушителями, грязью и водой из протекающего чуть ниже ручья. Переднюю часть машины затушили, но вдруг резко полыхнула задняя часть машины из-за разлитого бензина. Мужчины разбежались, через несколько секунд взорвался бак".

По словам сыктывкарки, мужчины попытались открыть переднюю дверь, чтобы вытащить, по их мнению, еще живую женщину, но машина была смята от удара, и дверь не поддалась.

Машина сгорела за считанные секунды, несмотря на то, что многие пытались изменить ситуацию, отметила очевидец.

Кировские СМИ сообщили о двухлетнем ребенке, которого успели спасти. Сыктывкарка подтвердила, что на месте происшествия на траве сидели двое детей, один из них дошкольник.