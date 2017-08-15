Нефтяники "РН – Северная нефть" оказали помощь учреждениям образования, спорта и здравоохранения

15 августа 2017 года, 10:24 | Усинск
Фото пресс-службы РН-Северная нефть

Поддержка образовательных, реабилитационных, интернатных и лечебных учреждений, помощь в укреплении их материально-технической базы и реализации профильных программ является важным направлением социальной политики НК "Роснефть" и её дочернего общества "РН – Северная нефть".

Ежегодно по программе благотворительности Обществом перечисляются значительные средства, позволяющие благополучателям решать актуальные задачи и выполнять возложенную на них миссию.

Адресаты благотворительной помощи традиционны, идущие во благо организациям социальной сферы.

1.jpg

Благодаря многолетнему сотрудничеству "РН – Северная нефть" с Усинским политехническим техникумом, Ухтинским государственным техническим университетом и его Усинским филиалом учебные заведения ежегодно получают необходимую помощь на укрепление материально-технической базы, ремонт помещений и оснащение современным оборудованием аудиторий и лабораторий. Пополняется учебно-тренинговая база, что позволяет студентам оттачивать необходимые практические навыки.

3.jpg

Не станет исключением и этот год. По программе взаимодействия с образовательными организациями стратегические партнёры - Усинский политехнический техникум, Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, а также усинская СОШ № 3 и средняя школа посёлка Искателей НАО, в которых реализуется проект "Роснефть-класс", получат финансирование на уровне прошлого года.

4.jpg

Кроме того, в рамках благотворительной помощи в 2017 году Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, Усинский детский дом, центральная районная больница и отделение реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (центр "Берегиня"), СОШ № 5 и НОШ №7, детские сады №№ 10, 12, 16, 23 и 24, усинские спортшколы, Фонд развития культуры, спорта и молодёжных инициатив, а также Центр развития ребёнка – детский сад г. Усинска получили средства на укрепление материально-технической базы и другие нужды.

Благодаря помощи нефтяников в интинской СОШ № 10 появилась новая мебель и современное оборудование для лингафонного кабинета, учащиеся лицея № 1, в том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, провели летнюю смену в "Черноморской зорьке" (Анапа), Центр народного творчества (ДКиТ) получил средства на поощрение воспитанников.

5.jpg

Не обошли вниманием и учреждения Ненецкого автономного округа - на укрепление материально-технической базы перечислены средства центрам развития ребёнка – детским садам "Умка" и "Гнёздышко", специальной (коррекционной) школе–интернат и нарьянмарскому детскому дому.

На полученные средства в ряде детских садов проведены ремонты помещений, заменены оконные блоки и входные двери, закуплены строительные материалы, игровые модули и другие необходимые вещи.

7.JPG

"Наше сотрудничество с "РН – Северная нефть" продолжается не один год и помогает нам совершенствовать развивающую среду, создавать более комфортные условия для обучения и воспитания детей, - рассказывает заместитель заведующей усинского детского сада № 23 Валентина Канева. – В этом году, благодаря помощи нефтяников, мы закупили стройматериалы и перестелили в двух спальнях линолеум, приобрели современное игровое оборудование – световые песочные столы для воспитанников старших групп, а также напольные модульные конструкторы и мягкий набор "Главная дорога", который поможет воспитать грамотных пешеходов. От всего коллектива и наших ребятишек огромное спасибо коллективу "РН – Северная нефть" за сотрудничество и неравнодушие".

6.jpg

Наверняка, порадуют перемены и воспитанников спортивной школы, где за лето был выполнен большой объём работ – от ремонта раздевалок и коридоров до замены освещения и полов в спортивных залах.

"Благодаря средствам, выделенным "РН – Северная нефть", - говорит директор спортшколы Павел Кузменко, - в зале дзюдо отремонтированы душевые, туалеты и входная группа, в шахматном клубе поставлены новые межкомнатные двери, все окна заменены на стеклопакеты. В КСК "Нефтяник", у запасных выходов из залов самбо и аэробики, установлены новые пожарные лестницы, отвечающие всем требованиям санитарных норм и правил. Ремонтными работами в той или иной степени мы занимаемся каждый год – помещения нужно постоянно поддерживать в надлежащем виде. Но в этом году, благодаря поддержке социальных партнёров и городской администрации, удалось сделать больше обычного".

А новым аппаратам, появившимся в распоряжении физиотерапевтического отделения УЦРБ, особенно рады пациены, нуждающиеся в физиолечении.

- У нас в отделении появились современные приборы, необходимые для лечения пациентов с самыми разными заболеваниями, а также новые велотренажёр и беговая дорожка для ЛФК, - говорит заведующая физиотерапевтическим отделением УЦРБ Лариса Бочкарёва. – Всё это оборудование даёт прекрасный лечебный эффект. Необходимость в обновлении аппаратуры назрела давно, перечень приборов, необходимых для физиотерапевтического отделения, постоянно корректировался, в итоге было выбрано наиболее эффективное, хорошо себя зарекомендовавшее оборудование.

8.JPG

"Все поступившие аппараты по-своему уникальны и имеют широкую область применения, - пояснила медицинская сестра физиотерапевтического отделения Лариса Егорина, - одни обладают обезболивающим, противоотёчным, противовоспалительным и седативным действием, другие успешно применяются для лечения и профилактики болезней суставов и позвоночника, артритов и артрозов, остеохондрозов, травм, невралгий, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мочеполовой сферы. Есть и такие, которые демонстрируют высокую эффективность в лечении больных с заболеваниями нервной системы, кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. Каждый из этих приборов – ценное приобретение. Спасибо "РН – Северная нефть" от нашего коллектива и всех пациентов, нуждающихся в физиотерапии".

"Сотрудничество социально значимых учреждений Усинска, Инты, Ненецкого автономного округа с компанией "Роснефть" и ООО "РН – Северная нефть" – пример партнёрства в лучших его традициях, – подчёркивают руководители организаций. - Мы горды тем, что нашими шефами является усинская "дочка" "Роснефти" и благодарны за то внимание, которое уделяют нефтяники нашим коллективам!".

Комиинформ

  Ключевые слова: помощь
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:43 10.08.2017
Нефтяники "Роснефти" внесли свой вклад в экологическое благополучие родного края
17:25 02.08.2017
"РН – Северная нефть" отметила 15 лет с начала нефтедобычи на Вале Гамбурцева
19:13 19.07.2017
В Усинске высадили "цветы счастья"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео