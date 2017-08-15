Нефтяники "РН – Северная нефть" оказали помощь учреждениям образования, спорта и здравоохранения

Поддержка образовательных, реабилитационных, интернатных и лечебных учреждений, помощь в укреплении их материально-технической базы и реализации профильных программ является важным направлением социальной политики НК "Роснефть" и её дочернего общества "РН – Северная нефть".

Ежегодно по программе благотворительности Обществом перечисляются значительные средства, позволяющие благополучателям решать актуальные задачи и выполнять возложенную на них миссию.

Адресаты благотворительной помощи традиционны, идущие во благо организациям социальной сферы.

Благодаря многолетнему сотрудничеству "РН – Северная нефть" с Усинским политехническим техникумом, Ухтинским государственным техническим университетом и его Усинским филиалом учебные заведения ежегодно получают необходимую помощь на укрепление материально-технической базы, ремонт помещений и оснащение современным оборудованием аудиторий и лабораторий. Пополняется учебно-тренинговая база, что позволяет студентам оттачивать необходимые практические навыки.

Не станет исключением и этот год. По программе взаимодействия с образовательными организациями стратегические партнёры - Усинский политехнический техникум, Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, а также усинская СОШ № 3 и средняя школа посёлка Искателей НАО, в которых реализуется проект "Роснефть-класс", получат финансирование на уровне прошлого года.

Кроме того, в рамках благотворительной помощи в 2017 году Ухтинский государственный технический университет и Усинский филиал вуза, Усинский детский дом, центральная районная больница и отделение реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (центр "Берегиня"), СОШ № 5 и НОШ №7, детские сады №№ 10, 12, 16, 23 и 24, усинские спортшколы, Фонд развития культуры, спорта и молодёжных инициатив, а также Центр развития ребёнка – детский сад г. Усинска получили средства на укрепление материально-технической базы и другие нужды.

Благодаря помощи нефтяников в интинской СОШ № 10 появилась новая мебель и современное оборудование для лингафонного кабинета, учащиеся лицея № 1, в том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, провели летнюю смену в "Черноморской зорьке" (Анапа), Центр народного творчества (ДКиТ) получил средства на поощрение воспитанников.

Не обошли вниманием и учреждения Ненецкого автономного округа - на укрепление материально-технической базы перечислены средства центрам развития ребёнка – детским садам "Умка" и "Гнёздышко", специальной (коррекционной) школе–интернат и нарьянмарскому детскому дому.

На полученные средства в ряде детских садов проведены ремонты помещений, заменены оконные блоки и входные двери, закуплены строительные материалы, игровые модули и другие необходимые вещи.

"Наше сотрудничество с "РН – Северная нефть" продолжается не один год и помогает нам совершенствовать развивающую среду, создавать более комфортные условия для обучения и воспитания детей, - рассказывает заместитель заведующей усинского детского сада № 23 Валентина Канева. – В этом году, благодаря помощи нефтяников, мы закупили стройматериалы и перестелили в двух спальнях линолеум, приобрели современное игровое оборудование – световые песочные столы для воспитанников старших групп, а также напольные модульные конструкторы и мягкий набор "Главная дорога", который поможет воспитать грамотных пешеходов. От всего коллектива и наших ребятишек огромное спасибо коллективу "РН – Северная нефть" за сотрудничество и неравнодушие".

Наверняка, порадуют перемены и воспитанников спортивной школы, где за лето был выполнен большой объём работ – от ремонта раздевалок и коридоров до замены освещения и полов в спортивных залах.

"Благодаря средствам, выделенным "РН – Северная нефть", - говорит директор спортшколы Павел Кузменко, - в зале дзюдо отремонтированы душевые, туалеты и входная группа, в шахматном клубе поставлены новые межкомнатные двери, все окна заменены на стеклопакеты. В КСК "Нефтяник", у запасных выходов из залов самбо и аэробики, установлены новые пожарные лестницы, отвечающие всем требованиям санитарных норм и правил. Ремонтными работами в той или иной степени мы занимаемся каждый год – помещения нужно постоянно поддерживать в надлежащем виде. Но в этом году, благодаря поддержке социальных партнёров и городской администрации, удалось сделать больше обычного".

А новым аппаратам, появившимся в распоряжении физиотерапевтического отделения УЦРБ, особенно рады пациены, нуждающиеся в физиолечении.

- У нас в отделении появились современные приборы, необходимые для лечения пациентов с самыми разными заболеваниями, а также новые велотренажёр и беговая дорожка для ЛФК, - говорит заведующая физиотерапевтическим отделением УЦРБ Лариса Бочкарёва. – Всё это оборудование даёт прекрасный лечебный эффект. Необходимость в обновлении аппаратуры назрела давно, перечень приборов, необходимых для физиотерапевтического отделения, постоянно корректировался, в итоге было выбрано наиболее эффективное, хорошо себя зарекомендовавшее оборудование.

"Все поступившие аппараты по-своему уникальны и имеют широкую область применения, - пояснила медицинская сестра физиотерапевтического отделения Лариса Егорина, - одни обладают обезболивающим, противоотёчным, противовоспалительным и седативным действием, другие успешно применяются для лечения и профилактики болезней суставов и позвоночника, артритов и артрозов, остеохондрозов, травм, невралгий, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мочеполовой сферы. Есть и такие, которые демонстрируют высокую эффективность в лечении больных с заболеваниями нервной системы, кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. Каждый из этих приборов – ценное приобретение. Спасибо "РН – Северная нефть" от нашего коллектива и всех пациентов, нуждающихся в физиотерапии".

"Сотрудничество социально значимых учреждений Усинска, Инты, Ненецкого автономного округа с компанией "Роснефть" и ООО "РН – Северная нефть" – пример партнёрства в лучших его традициях, – подчёркивают руководители организаций. - Мы горды тем, что нашими шефами является усинская "дочка" "Роснефти" и благодарны за то внимание, которое уделяют нефтяники нашим коллективам!".