Пропавшего жителя Прилузья нашли в Кирове

В конце июня в деревне Бедьвож пропал мужчина 1966 года рождения.

С сообщением в полицию обратился его брат. Последний раз он видел своего родственника в сентябре 2016 года, мужчина употреблял алкоголь.

Правоохранители организовали поиск пропавшего, следователи осмотрели дом, опросили жителей. Люди рассказали, что видели, как пропавший вышел на трассу Чебоксары-Сыктывкар. При это раньше мужчина не высказывал намерений покинуть деревню.

В конце июля полиция Кировской области проинформировала, что в отделение доставили похожего на пропавшего без вести жителя Коми. Мужчина пояснил, что в конце мая пешком пошел в Киров, дошел в начале июня. Жил в парках и скверах. Потом пешком направился в Пермь.

Житель Коми заявил, что домой домой возвращаться не намерен и с родственниками общаться не хочет.

В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

Похожий, но трагический случай произошел в Прилузье в этом году. Мужчина уехал в другой регион, ничего не сообщив близким. Были организованы поиски, в ходе которых нашли тело пропавшего.