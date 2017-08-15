Пропавшего жителя Прилузья нашли в Кирове

15 августа 2017 года, 13:50 | Прилузский
Фото Ярославы Пархачёвой

В конце июня в деревне Бедьвож пропал мужчина 1966 года рождения.

С сообщением в полицию обратился его брат. Последний раз он видел своего родственника в сентябре 2016 года, мужчина употреблял алкоголь.

Правоохранители организовали поиск пропавшего, следователи осмотрели дом, опросили жителей. Люди рассказали, что видели, как пропавший вышел на трассу Чебоксары-Сыктывкар. При это раньше мужчина не высказывал намерений покинуть деревню.

В конце июля полиция Кировской области проинформировала, что в отделение доставили похожего на пропавшего без вести жителя Коми. Мужчина пояснил, что в конце мая пешком пошел в Киров, дошел в начале июня. Жил в парках и скверах. Потом пешком направился в Пермь.

Житель Коми заявил, что домой домой возвращаться не намерен и с родственниками общаться не хочет.

В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

Похожий, но трагический случай произошел в Прилузье в этом году. Мужчина уехал в другой регион, ничего не сообщив близким. Были организованы поиски, в ходе которых нашли тело пропавшего.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: родственники, поиски, пермь, киров, Бедьвож
  Рубрика: Происшествия
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