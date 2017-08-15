В Лэзыме завершают строительство детской площадки

Новая игровая зона, оборудованная в местечке Сотчемвыв села Лэзым Сыктывдинского района, откроется для детей и их родителей в преддверии Дня Республики Коми. Проект реализуется в рамках "Народного бюджета".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, работы по благоустройству детской площадки находятся на стадии завершения.

На территории игровой зоны установили двойные качели, игровой комплекс с горкой, качели-балансир и карусель. Площадка огорожена деревянным забором. До открытия администрация поселения еще установит скамеечки для отдыха и урны. Большую помощь в создании детского уголка оказали жители села.

"Владельцы спецтехники помогли нам завезти на площадку песок, стройматериалы, выровнять территорию, - рассказал глава сельского поселения Владимир Костин. – Жители села оказали помощь в установке игровых конструкций, дети - в благоустройстве территории и покраске. Открытие детского городка – событие очень важное и долгожданное для села. Жители с нетерпением ждали, когда наши дети смогут отдыхать и играть на современной площадке. Благодаря проекту "Народного бюджета" мы смогли воплотить давнюю мечту в реальность".