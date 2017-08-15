Главный театр Московской области покажет в Сыктывкаре комедии, мелодраму и мюзикл для детей

На сцене Театра драмы им. В. Савина состоятся гастроли Московского областного театра драмы и комедии из Ногинска.

Премьеры пройдут с 25 по 27 августа, выступление старейшей труппы Подмосковья приурочено к празднованию Дня Республики Коми.

Театр им. В. Савина практически каждый год старается сделать подарок зрителям Сыктывкара ко Дню республики, отметили организаторы. В разные годы это были гастроли Театра на Литейном, театра "Приют Комедианта", Северный театральный фестиваль. На этот раз приезжает труппа из Ногинска. Они уже были в Сыктывкаре в 2014 году, тогда гастроли прошли с большим успехом.

"Это очень хороший театр, профессиональные спектакли, - рассказал заместитель директора театра драмы Владимир Казаковцев. – Кроме того, с ногинским театром нас связывают дружеские отношения: в 2015 году наш коллектив уже был на гастролях в Ногинске, в октябре этого года мы снова сыграем на сцене Московского областного театра".

Гастроли откроются классикой мировой драматургии – мелодрамой по пьесе А. Касоны "Деревья умирают стоя". Одну из главных ролей в спектакле исполнит актер Сергей Варчук, известный по советскому фильму "Не могу сказать "прощай".

Следующим вечером, 26 августа, Ногинский театр покажет французскую комедию "Братская помощь, или Мою жену зовут Морис".

"Эта популярная комедия положений идет в почти в 60 странах. Автор пьесы Раффи Шарт был на премьере нашего спектакля, ему постановка очень понравилась. Надо сказать, что этот материал начинал ставить Роман Виктюк, но драматург не разрешил ему выпускать спектакль", - отметил директор Московского областного театра Юрий Педенко

Сыктывкарских зрителей ждет еще одна комедия – лирическая постановка "Любовь на лестничной клетке" по мотивам пьесы современного американского драматурга Джерома Чодорова. В спектакле занят заслуженный артист России Владимир Ташлыков.

Для детей театр покажет мюзикл "День рождения Кота Леопольда".

"Это неожиданное прочтение пьесы Аркадия Хайта, в спектакле много песен, танцев, интерактива – дети не заскучают. На нашей сцене "День рождения Кота Леопольда" пользуется большим успехом, - сообщил Юрий Педенко. – Вообще, мы придерживаемся такого правила: спектакль в том виде, в каком мы его поставили, должны видеть не только зрители Ногинска – куда бы мы ни поехали, мы везем все декорации в полном объеме. С удовольствием ждем новых гастролей в Сыктывкаре, в прошлый раз публика – тонкая, все понимающая – приняла нас тепло" - заключил руководитель театра.