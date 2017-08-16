В День республики Юношеская библиотека Коми приглашает в "Яг-Морт-хаус"

16 августа 2017 года, 8:39 | Сыктывкар
Фото tvoyaparallel.ru

22 августа Юношеская библиотека приглашает всех принять участие в праздновании Дня республики и побывать на интеллектуально-игровой площадке около библиотеки. Акция "Яг-Морт-хаус" начнется в полдень и продлится до 15 часов.

Сотрудники библиотеки предложат посетителям интерактивную игру "Путешествие по Коми краю", экологический филворд по книге "Удивительная Республика Коми", пазлы "Герои коми легенд и преданий", сюжетные картинки "Давайте рисовать", викторину от Веселого Пня "Коми загадки", выставку "Фотолетопись Республики Коми" и фотосет с Яг Мортом и красавицей Райдой.

Организаторы ждут всех желающих отметить День республики и окунуться в в культуру коми по адресу Коммунистическая, д.78.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этнос, чтение, день республики, викторины
  Рубрика: Общество
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