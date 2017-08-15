Активисты ОНФ в Коми обратили внимание властей на превращение в свалку объекта культурного наследия в Сыктывкаре

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках работы по проекту ОНФ "Генеральная уборка" обратили внимание на ситуацию вокруг объекта культурного наследия – деревянного двухэтажного здания бывшей школы №13 в Сыктывкаре, постороннего в 1924–1928 гг. архитектором Александром Холоповым.

Долгое время объект после пожара находится в полуразрушенном состоянии, планы по восстановлению не реализуются. Общественники отметили, что неохраняемый по факту дом еще больше разрушается и превращается в свалку.

Представители ОНФ в Коми провели рейд и зафиксировали, что объект культурного наследия в Сыктывкаре, расположенный по улице Савина, 37, без какого-либо ограждения и никем не охраняется. Доступ посторонних лиц свободен – по этой причине здание бывшей школы стало превращаться в антисанитарную зону – территорию складирования мусора. Общественникам пришлось отметить объект на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка".

"Активисты Народного фронта на данном этапе в первую очередь будут добиваться, чтобы объект культурного наследия прекратил превращаться в свалку, чтобы он был очищен, территория огорожена для предотвращения складирования мусора и безопасности взрослых и детей. Предложение направим муниципальным властям", – пояснил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Коми Михаил Ковалев.

Общественники также обратятся к городской администрации и управлению Республики Коми по охране объектов культурного наследия с предложением начать незамедлительно восстанавливать дом. О планах восстановления муниципальные и региональные власти говорят несколько лет, но реальных дел в этом направлении пока мало. Активисты ОНФ в ходе рейда на сегодня отметили только формальные видимые изменения – дом прикрыт сеткой, однако только частично, на фасаде имеется надпись в виде плаката: "Объект культурного наследия. Льготная аренда с условием воссоздания" и телефон.

По мнению представителей Народного фронта в Коми, если сейчас не остановить превращение дома Холопова в свалку и не начать его восстановление, объект культурного наследия может быть потерян.