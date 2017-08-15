Для обхода труднодоступных линий электропередачи на вооружение Комиэнерго поступил новый вездеход-амфибия

В производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" поступил на вооружение гусеничный вездеход-амфибия Tinger Armor W6 стоимостью 1,4 млн рублей.

Спецтехника предназначена для обхода линий электропередачи в болотистой труднопроходимой местности.

Высокий уровень весеннего паводка зачастую препятствует перемещению спецтехники "Комиэнерго" по суше - энергетики вынуждены менять заранее запланированный маршрут. В результате, теряется драгоценное время на восстановление электроснабжения.

Четырехместный универсальный вездеход Tinger оснащен шинами низкого давления с крупными грунтозацепами – они позволяют преодолевать самые сложные типы грунтов. Кроме того, для прохождения болотистой местности на шины могут монтироваться гусеницы.

Благодаря небольшим размерам и малому весу (700 кг) вездеход можно с лёгкостью доставить до нужного места с помощью легкового прицепа.

Всего в 2017 году Комиэнерго планирует приобрести 61 единицу специализированного автотранспорта на сумму 83 млн. рублей, из них 42 единицы техники уже поступило на вооружение. Это бригадные и грузовые автомобили, пассажирский транспорт, тракторная, прицепная и специальная техника.