Более 60% россиян стали жертвами нового вида спама

Злоумышленники создали новый вид телефонного спама, при котором люди сами перезванивают по незнакомому номеру и прослушивают рекламу. Этот вид спама еще и позволяет обойти стороной законодательство, так как считается, что человек добровольно позвонил по телефону, и привлечь мошенников к ответственности за это крайне сложно.

Мошенники разработали систему, которая автоматически набирает номер абонента и после первого гудка сбрасывает вызов. Большинство людей привыкли перезванивать по незнакомому номеру, и выходит, что попадают на уловку спамеров. Изначально схема была разработана, чтобы снимать деньги за исходящий звонок, но сейчас особенно активно используется эта схема в целях рекламы различных услуг.

По мнению экспертов, для решения данной проблемы необходимо хотя бы одно возбужденное уголовное дело Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или выпуск ею соответствующего разъяснения по закону "О рекламе", пишут "Известия".