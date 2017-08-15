Сыктывкарец "организовал" собственное похищение ради выкупа

15 августа 2017 года, 8:53 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сотрудниками уголовного розыска Сыктывкара установлены обстоятельства по факту ложного похищения человека.

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару обратился пенсионер с сообщением, что неизвестные похитили его внука и требуют выкуп.

Мужчина пояснил, что получил на сотовый телефон смс-сообщение от родственника, который утверждал, что его похитили и вывезли из города. Эжвинец попробовал созвониться с внуком, но тот пояснил в переписке, что говорить ему не позволяют.

Посредством смс-сообщений пенсионеру удалось выяснить, что молодой человек встретил старого знакомого, который выдвинул претензии об имеющемся и непогашенном долге. После того как приятели не сумели выяснить отношения в разговоре, знакомый совместно с другими лицами, применив силу, усадил внука в автомобиль и вывез в неизвестном направлении, угрожая физической расправой.

Далее последовало требование в течение двух часов оплатить выкуп в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер ответил, что в наличии имеется лишь меньшая сумма и выразил готовность передать деньги. Стороны договорились, что перечислить денежные средства можно почтовым переводом. Опасаясь за жизнь внука, эжвинец решил сначала обратиться в полицию.

Вскоре выяснилось, что молодой человек придумал историю своем похищении, чтобы получить от дедушки деньги. 25-летний сыктывкарец нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали "похищенного" и доставили его в дежурную часть. Однако пенсионеры не пожелали привлекать внука к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: ложь, выкуп, похищение
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:28 14.08.2017
Работники Сыктывкарского дома ребенка стали пользователями портала госуслуг
10:06 14.08.2017
Осужденный за "пьяную езду" сыктывкарец оплатил штраф, побоявшись остаться "невыездным" пешеходом
09:07 14.08.2017
За полгода в Коми завершено дел о банкротстве на 573 миллиона рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео