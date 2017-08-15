Сыктывкарец "организовал" собственное похищение ради выкупа

Сотрудниками уголовного розыска Сыктывкара установлены обстоятельства по факту ложного похищения человека.

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару обратился пенсионер с сообщением, что неизвестные похитили его внука и требуют выкуп.

Мужчина пояснил, что получил на сотовый телефон смс-сообщение от родственника, который утверждал, что его похитили и вывезли из города. Эжвинец попробовал созвониться с внуком, но тот пояснил в переписке, что говорить ему не позволяют.

Посредством смс-сообщений пенсионеру удалось выяснить, что молодой человек встретил старого знакомого, который выдвинул претензии об имеющемся и непогашенном долге. После того как приятели не сумели выяснить отношения в разговоре, знакомый совместно с другими лицами, применив силу, усадил внука в автомобиль и вывез в неизвестном направлении, угрожая физической расправой.

Далее последовало требование в течение двух часов оплатить выкуп в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер ответил, что в наличии имеется лишь меньшая сумма и выразил готовность передать деньги. Стороны договорились, что перечислить денежные средства можно почтовым переводом. Опасаясь за жизнь внука, эжвинец решил сначала обратиться в полицию.

Вскоре выяснилось, что молодой человек придумал историю своем похищении, чтобы получить от дедушки деньги. 25-летний сыктывкарец нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали "похищенного" и доставили его в дежурную часть. Однако пенсионеры не пожелали привлекать внука к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.